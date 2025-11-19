Más Información

La fiscal general de Estados Unidos, , anunció este miércoles una operación policial para encontrar al exatleta olímpico , acusado de liderar una red de narcotráfico y de trabajar con el Cártel de Sinaloa.

En conferencia de prensa, Bondi dijo: "Hoy, el se enorgullece de anunciar nuevos avances en nuestra investigación en curso sobre Ryan James Wedding. Wedding es un exatleta olímpico canadiense que ahora es el líder de una organización criminal transnacional. (…) Actualmente, es el mayor distribuidor de de Canadá".

Según la fiscal, “Wedding colabora estrechamente con el Cártel de Sinaloa, una para inundar no solo las comunidades estadounidenses, sino también las canadienses, con cocaína procedente de Colombia”.

Kash Patel, director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), dijo en la conferencia que se tiene información de que Wedding, a quien describió como “”, se esconde en México, protegido por el Cártel de Sinaloa.

Wedding, quien compitió en en los Juegos Olímpicos de 2002 en Utah, figura como uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI.

El Departamento de Estado de losofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares estadounidenses por información que conduzca a su detención, la mayor recompensa de las 10 personas que figuran en la lista.

Wedding está acusado de conspiración para traficar cocaína, “dirigir una organización criminal continuada” y por tres asesinatos.

"No puedes ser un capo de la droga y evadir la ley. Que no quepa duda: Ryan Wedding es una versión moderna de , es una versión moderna de 'El Chapo' Guzmán", aseguró Patel.

“El Departamento de Justicia y el colaborarán con sus homólogos canadienses y con funcionarios gubernamentales de todo el mundo para llevarlo ante la justicia. Es responsable de haber ideado un programa de y narcoterrorismo como no habíamos visto en mucho tiempo y no escapará a la justicia”, subrayó.

