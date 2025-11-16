Más Información

Tegucigalpa.- La Policía Nacional de Honduras detuvo este domingo en el Aeropuerto Internacional Toncontín, de Tegucigalpa, a un ciudadano mexicano identificado como piloto privado del cantante , requerido por una alerta roja internacional por “actos preparatorios para el tráfico de drogas”.

La captura la realizaron agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), en coordinación con la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), durante un control rutinario de pasajeros en la terminal aérea, según un comunicado de la Policía hondureña.

El detenido, originario de Guadalajara, Jalisco, mantenía desde el 10 de julio de 2014 una orden de captura vigente emitida por autoridades mexicanas por el delito de "actos preparatorios para el ", añadió.

En la inspección le fueron decomisados una tableta electrónica, un teléfono móvil, tres mil 100 dólares, tres mil pesos mexicanos y un pasaporte a nombre de otra persona.

La Policía hondureña indicó que el aprehendido, cuya identidad no precisó, es uno de “los pilotos privados” que presta servicio al cantante Julión Álvarez, quien ofreció un concierto el sábado en Tegucigalpa, la capital del país.

Además, recordó que el sospechoso ya había sido arrestado el 6 de julio de 2014 en el Aeropuerto Internacional Golosón de la ciudad caribeña de La Ceiba -hoy llamado Guillermo Anderson- junto a otro piloto, tras intentar despegar una avioneta que, según el informe de entonces, no contaba con la autorización de la torre de control.

Tras su detención hoy en Toncontín, el piloto mexicano fue puesto a disposición de las autoridades competentes, que continuarán con las diligencias administrativas y judiciales correspondientes.

