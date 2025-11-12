Más Información

volvió a ser tema de conversación luego de que se viralizara un video de su última presentación en el que rompió el celular de uno de sus fans durante un concierto.

El momento quedó grabado y rápidamente se difundió en redes sociales, donde usuarios criticaron el comportamiento del intérprete de “Tu perfume” y su actitud.

En el video se observa el instante exacto en que el celular de un fan cae a los pies de Julión, quien, mientras cantaba, por accidente lo pisó con fuerza por estar zapateando.

Con una mirada de sorpresa, el cantante de regional mexicano mostró incomodidad al darse cuenta de lo que había ocurrido, pero fiel a su público decidió continuar con el show como si nada hubiera pasado.

Julión Álvarez no se dio cuenta al pisar celular de un fan. Foto: Valente Rosas/ El Universal y @ anonidentidad (TikTok)
Julión Álvarez no se dio cuenta al pisar celular de un fan. Foto: Valente Rosas/ El Universal y @ anonidentidad (TikTok)

Usuarios critican a Julión por no disculparse

El video desató un intenso debate en redes sociales como TikTok, donde algunos usuarios se mostraron en contra de la actitud del músico y de la poca empatía que mostró al pisar el teléfono.

“Es un grosero, me lo topé en Tijuana cuando vino con ‘Prófugos del anexo’ y neta que es un hombre tan sangrón y pesado. Alfredito, todo un amor”, escribió una usuaria.“Este we ya se cree también”, comentó otro internauta.

Sin embargo, otros defendieron al cantante, señalando que la culpa fue del fan que lanzó el teléfono.

“Cuando lo avientan, él está con los ojos cerrados y la cabeza hacia arriba. Tampoco hay que ser amarillistas, fue culpa del wey que lo aventó”, escribió un seguidor.“Jajajaja, quería un recuerdo, pues tome su recuerdo de Julión”, ironizó otro.

@anonidentidad #viral #viralvideo #julionalvarez #paratii ♬ sonido original - Anonimo

Hasta el momento, no ha emitido ninguna declaración sobre el incidente; sin embargo, las reacciones en línea no se han hecho esperar, y muchos fans esperan que el cantante ofrezca una disculpa pública pronto.

