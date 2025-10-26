Usuarios critican a Julión Álvarez por cantar con Ángela Aguilar y Nodal en Jalisco

Más Información

El cantante y compositor de música regional mexicana, , ofreció un emocionante concierto en el palenque de las Fiestas de Octubre 2025, en Guadalajara, Jalisco.

El cantante sorprendió al público al presentar a dos invitados especiales: su esposa, Ángela Aguilar, y el conocido como el "Rey de la Taquilla", .

El reconocido intérprete de "De los besos que te di", deleitó al público cantando con sus invitados por separado, sin embargo, una vez puesto el ambiente y con el entusiasmo del público, pidió a los artistas unir fuerzas para cantar los tres juntos.

Critican a Julión Álvarez por cantar junto con Ángela Aguilar y Nodal

La inesperada colaboración no tardó en hacerse viral a través de redes sociales, desatando rápidamente controversia entre los usuarios. Mientras que algunos internautas aplaudieron la presentación, otros criticaron a Julión Álvarez por subirse a cantar con el polémico matrimonio.

Algunos de los comentarios que se pueden leer en las diversas publicaciones virales son:

  • "No, Julión, tú no".
  • "Julión, no te dejaré de amar, nomas no lo vuelvas a hacer plis".
  • "Julión qué hicisteee".
  • "Lo bueno que vivo cerca del rancho de Julión aquí en Chiapas. Ahorita voy a echar una platicadita. Porque esto no está bien".
  • "Yo no pagué por esto".
  • "Lo esperábamos de todos, menos de ti Julión".
  • "Wow, te perdimos Julión".

@palenquefiestasoct

🌟🎤✨¡ @angela_aguilar_ y @lospasosdejulion juntos con @nodal esta noche en el #PalenqueFiestasDeOctubre ✨🎤 🌟 #PalenqueFiestasDeOctubre #GuadalajaraVibra #NocheDePalenque #FiestaYTradición

♬ sonido original - Palenque Fiestas de Octubre

Otro de los momentos que causo revuelo entre el público y llamó la atención de los usuarios, fue un beso protagonizado por Nodal y Ángela Aguilar.

El gesto romántico se dio luego de que el público comenzara a gritar colectivamente: "BESO, BESO", a lo que se unió Julión Álvarez.

La porra inspiró a la pareja a expresar su cariño, y en los videos difundidos en redes se ve cómo Christian Nodal toma la cara de su esposa y le planta un beso.

