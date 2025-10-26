Usuarios critican a Julión Álvarez por cantar con Ángela Aguilar y Nodal en Jalisco

El cantante y compositor de música regional mexicana, Christian Nodal, ofreció un emocionante concierto en el palenque de las Fiestas de Octubre 2025, en Guadalajara, Jalisco.

El cantante sorprendió al público al presentar a dos invitados especiales: su esposa, Ángela Aguilar, y el conocido como el "Rey de la Taquilla", Julión Álvarez.

El reconocido intérprete de "De los besos que te di", deleitó al público cantando con sus invitados por separado, sin embargo, una vez puesto el ambiente y con el entusiasmo del público, pidió a los artistas unir fuerzas para cantar los tres juntos.

Lee también Marianne Gonzaga presume reunión con su hija en TikTok: "por fin juntas, mi niña"

Después de 9 años, siendo uno de los pocos artistas que lo apoyó en sus inicios, Christian Nodal y Julión Álvarez cantando juntos nuevamente "Adiós Amor". pic.twitter.com/VTvpfwLrNt — Christian Nodal (@NodalEncantada) October 24, 2025

Critican a Julión Álvarez por cantar junto con Ángela Aguilar y Nodal

La inesperada colaboración no tardó en hacerse viral a través de redes sociales, desatando rápidamente controversia entre los usuarios. Mientras que algunos internautas aplaudieron la presentación, otros criticaron a Julión Álvarez por subirse a cantar con el polémico matrimonio.

Algunos de los comentarios que se pueden leer en las diversas publicaciones virales son:

"No, Julión, tú no".

"Julión, no te dejaré de amar, nomas no lo vuelvas a hacer plis".

"Julión qué hicisteee".

"Lo bueno que vivo cerca del rancho de Julión aquí en Chiapas. Ahorita voy a echar una platicadita. Porque esto no está bien".

"Yo no pagué por esto".

"Lo esperábamos de todos, menos de ti Julión".

"Wow, te perdimos Julión".

Lee también ¿Qué es el Text neck y cómo evitar el dolor en la columna cervical?

Otro de los momentos que causo revuelo entre el público y llamó la atención de los usuarios, fue un beso protagonizado por Nodal y Ángela Aguilar.

El gesto romántico se dio luego de que el público comenzara a gritar colectivamente: "BESO, BESO", a lo que se unió Julión Álvarez.

La porra inspiró a la pareja a expresar su cariño, y en los videos difundidos en redes se ve cómo Christian Nodal toma la cara de su esposa y le planta un beso.

Ay que emoción que julion Álvarez y Ángela Aguilar cantarán en el concierto de nodal anoche en el palenque de Guadalajara 😍 yo solo veo mucho talento, admiración y respeto en un solo escenario ❤️🇲🇽



El besote que le planta nodalito a Ángela 😍🤭 pic.twitter.com/aNM5QesigH — TERE (NSVCL) 🇲🇽✨ (@TeresaS70129) October 24, 2025

También te interesará:

Victoria lanza "A ti, ¿quién te espera?": el corto de Día de Muertos que está conquistando las redes

"Ofrendas aesthetic": ¿por qué está dando de qué hablar la nueva tendencia de altares de Día de Muertos?

¿Dónde colocar los caracoles que se encuentran en tu jardín?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu/aov