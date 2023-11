Aunque en México no contamos con resorts invernales para disfrutar de la nieve, a unas cuantas horas de vuelo podemos acceder a destinos que nos permiten gozar de la temporada en su máxima expresión. Uno de ellos es Aspen, en el estado de Colorado, en Estados Unidos.

Para llegar a esas montañas nevadas, desde Ciudad de México, es necesario hacer escala en Dallas, Houston o Atlanta, por mencionar algunas ciudades. De ahí, debes tomar un vuelo directo al Aspen/Pitkin County Airport. Otra opción sería volar a Denver y hacer un trayecto en carretera de aproximadamente cuatro horas.

En el aeropuerto de Aspen puedes contratar un servicio de transporte, tomar un shuttle o rentar un auto para llegar a tu hotel. Por cierto, en cuanto a alojamiento, el resort dispone de una gran oferta para todos los gustos.

Por ejemplo, algunos de los hoteles más icónicos son The Little Nell, Hotel Jerome, The St. Regis Aspen Resort o Limelight Hotel. Cada uno posee su encanto propio, sin perder el aire de glamour que rodea al pueblo en todo momento.

Aspen, además de sus fantásticas montañas para practicar esquí y snowboard, se caracteriza por ser el más lujoso de los ski towns de Colorado y el favorito de muchas celebridades y millonarios.

Puebleando con glamour

Una vez instalado en tu hotel, llega el momento de salir a explorar el pueblo de arquitectura victoriana y con pasado minero. Lo mejor de todo es que la mayoría de los restaurantes, bares, tiendas y galerías de arte están a una distancia caminable.

En 1800, este pueblo minero estaba en pleno apogeo. En 1947, Aspen volvió a la vida, pero transformado en un resort invernal. Foto: Aspen Snowmass

Los foodies se llevan una agradable sorpresa al conocer la variedad de cocinas a las que pueden acceder. Algunos de los infaltables son Clark’s Oyster Bar, White House Tavern y, para una experiencia de fine dining contemporáneo, Element 47, en The Little Nell, es el indicado.

En cuanto a coctelería, te recomendamos visitar el J-Bar, dentro del Hotel Jerome, y Hooch Craft Cocktail Bar, un sitio medio escondido, ideal para probar mixología de autor y pasar un buen rato. Claro que, si lo que buscas es salir de fiesta y mezclarte con los locales, debes mantener en tu radar el Escobar, un nightclub al que puedes ir a bailar, cantar (hay noches de karaoke) y disfrutar de una buena cerveza o, por qué no, un whiskey & coke.

J-Bar en el Hotel Jerome. Se dice que es el bar más antiguo de Aspen. Foto: María del Carmen Hernándes/EL UNIVERSAL

A explorar las montañas de Aspen

Si bien, Aspen cuenta con una buena dosis de entretenimiento y boutiques para hacer shopping, sus atracciones principales, obviamente, son el esquí y el snowboard.

Su resort de esquí es Aspen Snowmass y cuenta con cuatro áreas para practicar estos deportes, localizadas en las montañas que comparten el pueblo de Aspen y Snowmass Village: Aspen Mountain, Aspen Highlands, Buttermilk y Snowmass. Puedes acceder a todas con un mismo lift ticket.

Cada una cuenta con características que las hace únicas. Por ejemplo, Buttermilk ha sido hogar de los X Games y es conocida por sus pistas para todos los niveles de dificultad. Snowmass es la más grande y también ofrece algo para cada nivel, tanto para los pequeños que comienzan a practicar estas actividades, como para los esquiadores o snowboarders más avanzados. Por su parte, Aspen Mountain se levanta desde el mismo pueblo, con espectaculares vistas y terrenos que retan a snowboarders y esquiadores por igual. Finalmente, Aspen Highlands, perfecta para los más avanzados que buscan emociones fuertes y una nueva aventura cada día.

Foto: Aspen Snowmass

Ropa y equipo para la acción

Sea o no ésta tu primera aventura en la nieve, nunca está de más hacer un repaso de la vestimenta y los accesorios indispensables para sentirte cómodo y pasarla muy bien en las colinas nevadas.

En la montaña, regularmente se necesitan tres capas de ropa. Comenzamos con el base layer, el cual consiste en ropa interior térmica, es decir, una especie de pijama que se ajusta al cuerpo y que te mantendrá seco y caliente. La segunda capa se llama mid layer, y puede ser una sudadera de fleece. Por último, el top layer no es otra cosa que los overoles o pantalones y chamarra impermeables.

Lee también: Cuánto cuesta viajar a las Barrancas del Cobre

Para los pies te recomendamos adquirir calcetines diseñados para esquiar; son térmicos y protegerán tus pies y pantorrillas de la rigidez de las botas de esquí o de snowboard.

En cuanto a accesorios, guarda en la maleta unos guantes impermeables, un gorro, goggles (no hay en renta) y un pasamontaña para proteger tu cuello, boca y nariz del frío. Otros extra que puedes llevar en los bolsillos es el bloqueador solar (el sol es extremadamente quemante en la montaña), lentes de sol y un bálsamo para labios.

Ya sea que hayas decidido esquiar o practicar snowboard, no es necesario que te hagas de aditamentos especiales que, tal vez, nunca vuelvas a ocupar. En el pueblo hay establecimientos donde puedes rentar botas, esquís, poles y cascos. Uno de ellos es AspenX, que se especializa en la renta de equipo de esquí y snowboard para niños y adultos. Su atención es personalizada y siempre encuentran la mejor opción para ti, dependiendo de tus medidas, peso e, incluso, tu nivel de habilidad.

La hora de la verdad en la montaña

Después de un buen y rico desayuno que te brinde la energía para practicar deporte, y ya con la vestimenta y el equipo adecuados, ha llegado el momento de pisar las colinas.

La jornada comienza temprano, sin importar la montaña de tu elección: Buttermilk y Snowmass para todos los niveles; Aspen Mountain y Aspen Highlands para los avanzados.

En general, los lifts abren a las 9:00 de la mañana y cierran entre las 15:30 y las 16:00 horas. Es recomendable llegar desde temprano para aprovechar al máximo tu día, evitar filas largas y poder encontrar la nieve en su mejor punto. Y, honestamente, también por si te ‘pierdes’.

Foto: Aspen Snowmass

Una de las grandes ventajas de esquiar o hacer snowboarding en Aspen Snowmass es su servicio profesional ski & snowboard school (con costo adicional), el cual reúne a un gran número de instructores o ski pros que hablan español, lo que facilita enormemente la experiencia.

“A principios de diciembre, aproximadamente el 70% de los esquiadores que tenemos es mexicano y, para enero-febrero, vienen muchísimos brasileños y australianos. En abril regresan los mexicanos, pues tienen sus vacaciones de Semana Santa”, nos cuenta Magda, instructora de esquí. Ella es argentina y es una ski pro veterana en Aspen Snowmass. Así como ella, hay una importante fuerza laboral sudamericana (dentro y fuera de las colinas), debido a que en países como Argentina se practican deportes invernales en destinos como Bariloche y Mendoza. Esto definitivamente es de gran conveniencia para los hispanoparlantes.

Clases de esquí en Aspen

Puedes tomar clases de esquí o de snowboard, privadas o grupales, con un máximo cinco personas. El costo de las lecciones es por día y, pero si reservas con un mínimo de siete días de anticipación a tu llegada, puedes obtener 10% de descuento. Si deseas contar con un instructor que hable español, es necesario establecerlo al momento de reservar tus clases.

Tener un instructor es básico, si es la primera vez que pisas una pista de esquí. Sin embargo, hasta el esquiador más experto se puede beneficiar de las recomendaciones y secretos de un ski pro a su lado. Los instructores conocen a la perfección las montañas y, además de enseñarte, son excelentes guías para que disfrutes al máximo la experiencia. De igual manera, nos platica Magda que, si contratas este servicio, te puedes ahorrar la fila, ya que los instructores tienen prioridad en los lifts.

Foto: Anna Stonehouse

Para los pequeños y no tan pequeños de la familia, igualmente se imparten clases de esquí o snowboard. Las lecciones se dividen por grupos de edad (por ejemplo, niños de cinco a seis, de siete a 12 o de 13 a 17 años).

También se puede elegir entre clases grupales o privadas. Incluso hay un programa para los más pequeños de 2.5 a tres años. Para ellos, la lección tiene una duración de una hora. Después, se divierten el resto de su tiempo en el child care, con actividades apropiadas para su edad.

Esquiar no es una actividad económica, pero, entre más pronto adquieras tus lift tickets, puedes acceder a buenos ahorros y descuentos.

Después de pasar la mañana aprendiendo y disfrutando de los slopes, mereces tomar un break y reponer energías con un snack y bebida caliente antes de regresar a la acción por la tarde. Para ello, las montañas tienen varias propuestas para comer. En el caso de Snowmass, puedes ir a Elk Camp, que ofrece un market style lunch, o visitar Two Creeks Café para tomar algo ligero y sencillo como un chocolate caliente o café.

Après-Ski, infaltable

Una vez finalizada la jornada en las pistas, llega la hora de relajarse y reunirse con los amigos o familia para comentar las aventuras del día, y el Après-Ski (que significa literalmente ‘después del esquí’) es precisamente para eso.

Aspen, Colorado, está situado en el corazón de las Montañas Rocosas o Rocallosas. Foto: Aspen Snowmass

En las mismas montañas puedes relajarte con una copa de vino o un coctel. La otra opción es descender e ir al pueblo de Aspen o a Snowmass Village a cumplir con este placentero ‘ritual’, a sitios como French Alpine Bistro o The Snow Lodge. Este es el momento de colgar tu ropa de nieve y utilizar tu abrigo y botas más chic porque, créenos, las calles se convierten en una verdadera pasarela.

De igual manera, es recomendable disfrutar de los hot tubs o tinas de hidromasaje y de las albercas climatizadas disponibles en todos los hoteles. El agua caliente y las burbujas ayudará a reposar tus músculos y a prepararlos para un nuevo día.

Caída la noche, llega el momento de ir por una exquisita cena. Algunos restaurantes top que hay que tomar en cuenta en Snowmass Village son el Slice Taste of Italy y Aurum. También puedes hacer un poco de bar hopping, aunque te aconsejamos ir a la cama temprano para que tu cuerpo descanse del ajetreo de todo el día.

Ostras Rockefeller, una delicia del Clark’s Oyster Bar. Foto: María del Carmen Hernández/EL UNIVERSAL

Otras actividades sin esquís

Si lo tuyo no es el deporte, puedes disfrutar de las montañas nevadas a través de otras actividades. Puedes adquirir un sightseeing ticket para acceder a las góndolas o chair lifts de las cuatro montañas. Por ejemplo, en Aspen Mountain se encuentra la Silver Queen Gondola que te lleva a la cima de la montaña para que admires el paisaje invernal. Aquí, también puedes realizar un snowshoe tour, una caminata de dos horas guiada por un experto naturalista del Aspen Center for Environmental Studies (ACES), quien te hablará de historia, de la montaña y de su flora y fauna.

Breathaker Alpine Coaster. Puede subirse un adulto con un menor. Foto: Aspen Snowmass

En Snowmass puedes comprar un ticket y subirte hasta tres veces seguidas al Breathtaker Alpine Coaster, una especie de montaña rusa que te lleva en un carrito (tu controlas la velocidad) a través del bosque de abetos a buena velocidad.

El tubing es otra emocionante y divertida experiencia para todas las edades. Siéntate encima de una dona inflable y deslízate sobre la nieve a gran velocidad, colina abajo. Es posible adquirir un pase para ambas actividades.

Tips para esquiar en voz de los instructores

"Lo más importante en Aspen Snowmass es la calidad del servicio que ofrecemos. Todo está muy orientado al servicio al cliente y siempre buscamos que tengas la mejor experiencia para que esta forme parte de los mejores recuerdos de toda tu vida”. Magda, ski pro en Aspen Snowmass desde 2007.

es la calidad del servicio que ofrecemos. Todo está muy orientado al servicio al cliente y siempre buscamos que tengas la mejor experiencia para que esta forme parte de los mejores recuerdos de toda tu vida”. Magda, ski pro en Aspen Snowmass desde 2007. ¿Cuándo ir para aprender a esquiar?: “las dos primeras semanas de febrero. No hay tanta gente y la nieve sigue siendo muy buena. Marzo también es un buen mes porque los días son más largos; hay más sol y muy buena nieve”.

Si eres un principiante, lo ideal sería tomar alrededor de 10 clases y un mínimo de tres. “Depende de qué tan ‘aventado’ seas y qué tan acostumbrado estés al deporte, pero, en unos tres días puedes avanzar muchísimo.

Lee también: Qué es es la visa digital

Contratar un instructor es costoso, pero muy valioso: “al momento de contratar tus clases puedes elegir a alguien que hable tu idioma. También puedes solicitar a un instructor de acuerdo con tus necesidades, por ejemplo, que sea paciente o bueno con los niños”.

Guía del viajero

Vuelos desde Ciudad de México con escala: Aeroméxico, American Airlines, United Airlines, Delta.

con escala: Aeroméxico, American Airlines, United Airlines, Delta. Para adquirir tus lift tickets , así como para agendar instructores, ingresa a la página aspensnowmass.com. Es muy sencilla de navegar y cuenta con información útil para los visitantes de primera vez.

, así como para agendar instructores, ingresa a la página aspensnowmass.com. Es muy sencilla de navegar y cuenta con información útil para los visitantes de primera vez. Colorado sigue la llamada “hora de la montaña” por lo que tiene una diferencia de una hora menos que el centro de México.

sigue la llamada “hora de la montaña” por lo que tiene una diferencia de una hora menos que el centro de México. Cuidado con las alturas. La elevación hace que haya menos oxígeno, por lo que, en lo que tu cuerpo se aclimata, puedes presentar falta de aire y hasta mareos.

Snowmass Luminescence, una exhibición interactiva en Snowmass Village. Foto: Aspen Snowmass

Se recomienda hidratarse constantemente y, al menos, tener un día de descanso antes de comenzar la aventura en las montañas. De igual manera, el alcohol puede ‘pegarte’ más que en otras latitudes.

antes de comenzar la aventura en las montañas. De igual manera, el alcohol puede ‘pegarte’ más que en otras latitudes. No todo es deporte y actividades al aire libre. Puedes programar una tarde de compras y visitar galerías de arte local y el Aspen Art Museum.

y visitar galerías de local y el Aspen Art Museum. En la montaña, el clima puede cambiar de un momento a otro, por ello es importante vestirse correctamente y en capas.

puede cambiar de un momento a otro, por ello es importante vestirse correctamente y en capas. La ropa invernal no es precisamente económica, por lo que, si buscas ahorrar algunos (bastantes) dólares, puedes visitar Replay Sports, una joya de tienda en la que podrás encontrar ropa y accesorios de segunda mano en excelentes condiciones. Incluso encontrarás tallas para toda la familia.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters