La Presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, anunció que propondrá la creación de una Comisión Especial para investigar y dar seguimiento puntual al accidente del Tren Interoceánico ocurrido el pasado 28 de diciembre.

En conferencia de prensa, puntualizó que lo anterior resulta necesario para llegar al fondo del asunto y fincar responsabilidades "caiga quien caiga".

"La Cámara de Diputados tiene la facultad de crear comisiones objetivas, imparciales, plurales, que den certeza de la investigación. Es necesario que haya un acuerdo de los grupos parlamentarios, yo no tendría ningún inconveniente, al contrario, estaría proponiendo que haya una comisión de investigación a propósito de lo sucedido en esta lamentable tragedia", declaró.

La legisladora panista explicó que dicha comisión deberá vigilar que el Estado cumpla con su obligación de garantizar verdad, justicia, reparación del daño y no repetición.

"Por tanto debe haber una investigación técnica, transparente, objetiva que permita saber a todo México qué pasó y por qué pasó, no se pueden ocultar las responsabilidades de los servidores públicos o de las empresas involucradas.

La reparación en este caso obliga a que el Estado mexicano dé una reparación médica, psicológica, legal, económica, y que se llegue a la justicia", indicó.

López Rabadán recordó que el accidente dejó 14 muertes y 98 personas heridas, y aseguró que ello da muestra de que hubo corrupción.

"El tren interoceánico demuestra que la ineptitud y la corrupción matan. Por eso es que se hace necesario que haya justicia garantizada en esta tragedia para las víctimas directas e indirectas. Lo que tendría que suceder es que no haya moches, es que no haya corrupción, es que no haya gente que se esté enriqueciendo ilegalmente. Es claro que la corrupción mata y es claro que si hay corrupción involucrada en esta tragedia, se debe sancionar", sentenció.

PRI en el Senado exige crear comisiones especiales para accidente del Interoceánico

Por su parte, el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, exigió la creación de comisiones especiales en el Congreso de la Unión para dar seguimiento a las investigaciones.

En redes sociales, el legislador priista señaló que hasta el momento no se han deslindado responsabilidades ni se ha proporcionado información suficiente que permita esclarecer lo ocurrido, pese a la magnitud del siniestro y al impacto social que generó.

“Han transcurrido 9 días del trágico descarrilamiento del Tren Interoceánico en el que perdieron la vida 14 personas. Y al día de hoy, no existen informes oficiales claros sobre las causas del accidente, no han deslindado responsabilidades ni proporcionado información suficiente para esclarecer los hechos”, lamentó.

Añorve advirtió que las víctimas mortales y las personas lesionadas no deben quedar en el abandono institucional, por lo que planteó que tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República instalen Comisiones Especiales que permitan revisar de manera independiente el avance de las indagatorias.

El coordinador de los senadores del PRI sostuvo que estos órganos legislativos tendrían como propósito garantizar transparencia, independencia y rendición de cuentas, así como acompañar el proceso para que se sancione a los responsables.

“Para que la muerte ni las heridas queden impunes, exigimos que el Congreso de la Unión cree Comisiones Especiales en las cámaras de Diputados y Senadores para dar seguimiento a las investigaciones, garantizar independencia, transparencia, rendición de cuentas y castigar a los culpables, caiga quien caiga. Solo entonces, se habrá hecho justicia”, subrayó.

“Hasta ahora -recalcó- no existe una versión oficial conclusiva que explique las razones técnicas u operativas del descarrilamiento”, por lo que insistió en que el Estado mexicano tiene la obligación de informar con claridad y actuar contra quienes resulten responsables.

Añorve Baños reiteró que el caso no debe quedar únicamente en declaraciones públicas, sino traducirse en acciones institucionales concretas que atiendan a las víctimas y eviten la repetición de tragedias similares en el sistema ferroviario nacional.

