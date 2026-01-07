El senador Gerardo Fernández Noroña regresó a México al concluir sus vacaciones de tres semanas en Europa. En su videocharla de este miércoles en redes sociales, además de insistir en la inocencia del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, enfiló sus baterías contra la derecha y los medios de comunicación, a los que señaló de incitar agresiones en su contra.

“Los medios nacionales han estado promoviendo el acoso a mi persona, la agresión a mi persona. O sea, están estimulando que la gente me acose, me agreda, inclusive físicamente. Les ardió mucho que la persona que me agredió físicamente tuvo que hacer una disculpa pública, y entonces siguen impulsando eso. Han hecho sus héroes a cada persona que ha hecho alguna agresión a mi persona”, aseguró.

Fernández Noroña dijo que la derecha y los medios están promoviendo un clima desde el pasado 15 de noviembre, con “manifestaciones violentas”, y anunció que hará un video sobre todas las agresiones que él ha padecido, para fijar una posición clara.

Lee también: PRI condena política energética de Morena; acusa que financian a regímenes autoritarios

Arremetió también contra sus compañeros de partido y líderes parlamentarios Ricardo Monreal Ávila y Adán Augusto López Hernández, quienes según el expresidente del Senado, tienen responsabilidad en el hecho de que siga impune la agresión que sufrió en la última sesión de la Comisión Permanente el año pasado, en la vieja casona de Xicoténcatl.

“Sigue impune el asunto, a la fecha no solo sigue impune, han premiado a Alejandro Moreno Cárdenas, Mancilla sigue presidiendo la Comisión de Jóvenes (de la Cámara de Diputados). Ahí mis compañeros Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal Ávila tienen una explicación que dar, porque se están alentando esas cosas.

Afirmó que este año “van a ir con todo a la provocación, a la violencia”, luego de que en agosto de 2024 “dio el banderazo de salida la pandilla de rufianes que encabeza Alejandro Moreno Cárdenas, (y) Ciro Gómez Leyva aplaudiendo”.

Lee también: Morena se deslinda de dichos de vocera de su partido en la CDMX; narco es uno de los principales empleadores en México, dijo

Fernández Noroña pidió a sus simpatizantes fortalecer el apoyo que le dan y que “ayuden a cuidarnos”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

alm