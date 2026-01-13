Culiacán. - Se investiga una nueva agresión con machetes a un joven identificado como Julián “N”, de 19 años, en la comunidad de la Florida, en el municipio de Ahome, el cual tuvo que ser auxiliado por vecinos y trasladarlo a un hospital al presentar heridas en la cabeza y cuerpo.

Los datos aportados sobre este nuevo hecho de violencia señalan que la víctima se encontraba caminando por la calle principal cuando dos personas jóvenes a bordo de una motocicleta lo alcanzaron y le reclamaron algo, por lo que se inició una riña.

Uno de los presuntos atacantes saco un machete y lo atacó en varias ocasiones, por lo que, al verlo caer herido en el piso, subieron a la motocicleta y se alejaron rápidamente, mientras Julián “N” era auxiliado por vecinos al presentar heridas en la cabeza y cuerpo.

El personal del Hospital General de los Mochis que ingresó al joven herido notificó del hecho a la Fiscalía General del Estado, la cual abrió una carpeta de investigación para identificar y detener a los presuntos agresores.

Sólo en diciembre pasado, durante la celebración de una fiesta en el ejido Independencia del municipio de Ahome, se registró una riña en la que intervinieron un grupo de los denominados “macheteros” por usar como arma la herramienta del trabajo en el campo, los cuales lesionaron a tres jóvenes asistentes.

Los jóvenes Mario Adrián “N” de 26 años, Jesús “N” de 24 y un tercero no identificado tuvieron que ser trasladados a un hospital por las lesiones que presentaron.

afcl/LL