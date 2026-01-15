Más Información

La Secretaría de la Defensa Nacional () informó que este jueves despegaron de la Base Aérea Militar No. 1 en Santa Lucía, Estado de México, dos aeronaves de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana, un Hércules C-130 y un Spartan C-27J, pertenecientes al Escuadrón Aéreo 302.

Con la finalidad de realizar tres vuelos de con destino al Aeropuerto Internacional “Sir Donald Sangster”, Montego Bay, Jamaica.

Esto con el objetivo de proporcionar ayuda humanitaria tras las afectaciones por el impacto del .

Defensa traslada ayuda humanitaria a Jamaica. Foto: Especial
Defensa traslada ayuda humanitaria a Jamaica. Foto: Especial

En un comunicado la dependencia señaló que, para esta misión, se conformó una delegación integrada por elementos de la Fuerza Aérea, del Ejército y personal de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), organismo desconcentrado de la .

Los vuelos logísticos internacionales de la Fuerza Aérea Mexicana trasladarán más de 38 toneladas de insumos donados por la AMEXCID, a Jamaica.

Entre los insumos transportados se consideran cinco mil 400 litros de agua purificada, cascos de seguridad, linternas, chalecos con cinta reflejante, lentes de seguridad industrial.

Defensa traslada ayuda humanitaria a Jamaica. Foto: Especial
Defensa traslada ayuda humanitaria a Jamaica. Foto: Especial

También bombas fumigadoras, marros, carretillas, baterías alcalinas, picos y palas, catres plegables, colchonetas, sillas de ruedas, kits de tanques de oxígeno y de primeros auxilios.

La Defensa resaltó que con estas acciones la Fuerza Aérea, Ejército y la Guardia Nacional, refrendan su compromiso de coordinación interinstitucional, para brindar ayuda humanitaria a la comunidad internacional y fortalecer lazos con los países hermanos.

Defensa traslada ayuda humanitaria a Jamaica. Foto: Especial
Defensa traslada ayuda humanitaria a Jamaica. Foto: Especial
