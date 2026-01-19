Más Información

Académico de la Ibero Puebla denuncia agresiones tras desaparición en Nuevo León; acusa a Guardia Nacional

Académico de la Ibero Puebla denuncia agresiones tras desaparición en Nuevo León; acusa a Guardia Nacional

Esta es la red de lavado de "Los Chapitos"; hay cinco familias

Esta es la red de lavado de "Los Chapitos"; hay cinco familias

General Motors de México despide a mil 900 trabajadores en Coahuila; días antes anunció millonaria inversión en el país

General Motors de México despide a mil 900 trabajadores en Coahuila; días antes anunció millonaria inversión en el país

Valentino, una vida marcada por manías, pasiones e ingenio; curiosidades sobre el diseñador

Valentino, una vida marcada por manías, pasiones e ingenio; curiosidades sobre el diseñador

La corredora indígena Lorena Ramírez participará en el Hong Kong 100 Ultramarathon

La corredora indígena Lorena Ramírez participará en el Hong Kong 100 Ultramarathon

Sheinbaum, abierta a investigar a hijo de AMLO por Interoceánico; responsables técnicos fueron los ingenieros, dice

Sheinbaum, abierta a investigar a hijo de AMLO por Interoceánico; responsables técnicos fueron los ingenieros, dice

Josefa González-Blanco y las denuncias en su contra; empleados acusan acoso laboral en la Embajada de Reino Unido

Josefa González-Blanco y las denuncias en su contra; empleados acusan acoso laboral en la Embajada de Reino Unido

Sheinbaum explica presencia de avión Hércules de EU en México; descarta ingreso de tropas

Sheinbaum explica presencia de avión Hércules de EU en México; descarta ingreso de tropas

Avión militar de EU que aterrizó en Toluca fue autorizado, señala Gabinete de Seguridad; está relacionado con actividades de capacitación, dice

Avión militar de EU que aterrizó en Toluca fue autorizado, señala Gabinete de Seguridad; está relacionado con actividades de capacitación, dice

Salinas Pliego debe saldar deuda esta semana; “esperamos que pague”: Sheinbaum

Salinas Pliego debe saldar deuda esta semana; “esperamos que pague”: Sheinbaum

Invierte Pemex 66% más en exploración a través de fracking

Invierte Pemex 66% más en exploración a través de fracking

Trump liga Groenlandia a no haber recibido el Nobel; "ya no me siento obligado a pensar en la paz"

Trump liga Groenlandia a no haber recibido el Nobel; "ya no me siento obligado a pensar en la paz"

Abigael González Valencia, alias “”, volvió a solicitar que se aplace su audiencia, prevista para este 21 de marzo en Washington DC., mientras mantiene negociaciones con el gobierno estadounidense para declararse culpable.

En una moción dirigida a la jueza Beryl A. Howell, de la corte federal de , Robert Feitel, abogado de González Valencia, pide aplazar la audiencia unos 60 días, al 20 de marzo o en días cercanos a esa fecha. Alega que “la defensa y la fiscalía han estado en comunicación frecuente sobre este caso y la defensa continúa revisando la significativa evidencia presentada por el gobierno, que incluye más de un año de intercepciones, reportes investigativos y otros documentos relacionados con el caso”.

Señaló que “las partes están discutiendo una posible resolución del caso”, en alusión a un acuerdo de culpabilidad.

Lee también

González Valencia, cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” y cerebro financiero de la alianza entre los Cuinis y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), está acusado de liderar una extensa red de tráfico de cocaína y metanfetaminas a Estados Unidos. También se le acusa de crimen organizado y uso de armas de fuego.

En la moción, Feitel destaca que la fiscalía no se opone a que se aplace nuevamente la audiencia.

González Valencia es uno de los 26 criminales que el gobierno entregó a Estados Unidos el 12 de agosto de 2025. Tuvo su primera comparecencia el 26 del mismo mes.

Lee también

Si no alcanza un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, el Cuini enfrentará juicio. Por los cargos de los que es acusado, podría ser condenado a cadena perpetua.

Otros narcotraficantes mexicanos, incluyendo Ovidio Guzmán y su hermano Joaquín, así como Ismael “El Mayo” Zambada, han alcanzado acuerdos de culpabilidad por los cuales esperan sentencias más reducidas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/apr

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

CURP biométrica 2026 Adultos mayores ya pueden tramitarla; estos son los requisitos oficiales. Foto: Especial

CURP biométrica 2026: Adultos mayores ya pueden tramitarla; estos son los requisitos oficiales

Pasaporte mexicano. Foto: Chat GPT

Requisitos, costo y citas para tramitar el pasaporte mexicano de un bebé en 2026

Las Vegas. iStock/ ALFSnaiper

5 experiencias imperdibles que puedes vivir este 2026 en Sphere de Las Vegas

Mujeres con Bienestar 2026 ¿Cómo activar telefonía e internet GRATIS Paso a paso. Foto: Especial / Mujeres con Bienestar

Mujeres con Bienestar 2026: ¿Cómo activar telefonía e internet GRATIS? Paso a paso

ISSSTE 2026: así puedes pedir un préstamo paso a paso. REQUISITOS. Foto: Especial / ISSSTE

ISSSTE 2026: así puedes pedir un préstamo paso a paso. REQUISITOS