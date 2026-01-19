Abigael González Valencia, alias “El Cuini”, volvió a solicitar que se aplace su audiencia, prevista para este 21 de marzo en Washington DC., mientras mantiene negociaciones con el gobierno estadounidense para declararse culpable.

En una moción dirigida a la jueza Beryl A. Howell, de la corte federal de Washington DC, Robert Feitel, abogado de González Valencia, pide aplazar la audiencia unos 60 días, al 20 de marzo o en días cercanos a esa fecha. Alega que “la defensa y la fiscalía han estado en comunicación frecuente sobre este caso y la defensa continúa revisando la significativa evidencia presentada por el gobierno, que incluye más de un año de intercepciones, reportes investigativos y otros documentos relacionados con el caso”.

Señaló que “las partes están discutiendo una posible resolución del caso”, en alusión a un acuerdo de culpabilidad.

González Valencia, cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” y cerebro financiero de la alianza entre los Cuinis y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), está acusado de liderar una extensa red de tráfico de cocaína y metanfetaminas a Estados Unidos. También se le acusa de crimen organizado y uso de armas de fuego.

En la moción, Feitel destaca que la fiscalía no se opone a que se aplace nuevamente la audiencia.

González Valencia es uno de los 26 criminales que el gobierno entregó a Estados Unidos el 12 de agosto de 2025. Tuvo su primera comparecencia el 26 del mismo mes.

Si no alcanza un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, el Cuini enfrentará juicio. Por los cargos de los que es acusado, podría ser condenado a cadena perpetua.

Otros narcotraficantes mexicanos, incluyendo Ovidio Guzmán y su hermano Joaquín, así como Ismael “El Mayo” Zambada, han alcanzado acuerdos de culpabilidad por los cuales esperan sentencias más reducidas.

