El titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, informó que 2 millones 151 mil 802 líneas telefónicas móviles ya fueron registradas como parte de la nueva estrategia para asociar cada número a una persona, con el objetivo de reducir delitos como extorsión, fraude, acoso y secuestro virtual.

En conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Estado de México, Peña Merino explicó que la principal problemática que motivó esta medida fue la facilidad con la que, hasta ahora, se podían adquirir chips de telefonía celular sin ningún tipo de identificación, lo que permitía su uso para la comisión de diversos delitos sin que las autoridades pudieran identificar a los responsables.

“En México era de los poquísimos países del mundo donde se podía comprar un chip sin identificarse. Esto hacía prácticamente imposible saber quién estaba detrás de una llamada de extorsión o fraude”, señaló.

Lee también Sheinbaum: Fiscalización de los recursos, elemento clave para garantizar elecciones limpias

Detalló que la decisión fue asociar cada línea telefónica a una persona, de manera que se pueda conocer al titular de cada número en caso de que se cometa un delito, lo que permitirá fortalecer las investigaciones y prevenir conductas ilícitas.

El funcionario precisó que el proceso de registro está a cargo exclusivamente de las compañías telefónicas, y aclaró que no existe un padrón gubernamental ni una base de datos concentrada en manos del Estado.

La información personal, como nombre, CURP y número telefónico, es resguardada por las empresas de telecomunicaciones, conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales.

Lee también ¿Vigilarán a las personas con el registro de celulares?; Sheinbaum explica para qué funciona esta medida

Asimismo, subrayó que no se almacenan datos biométricos, y que las validaciones que se realizan —ya sea de manera presencial o remota— solo sirven para confirmar la identidad del titular, sin que las fotografías o imágenes sean conservadas.

Peña Merino recordó que la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, aprobada el año pasado, establece que los chips adquiridos antes del 9 de enero tendrán como plazo máximo el 30 de junio para realizar la asociación de la línea. En tanto, los chips nuevos no podrán utilizar servicios de datos hasta que el usuario complete el registro.

El trámite puede realizarse de forma presencial en centros de atención de las compañías telefónicas, presentando una identificación oficial, o de manera remota, mediante plataformas digitales. En este último caso, el proceso incluye la toma de fotografías del documento de identidad, una prueba de vida, y un mensaje de verificación para confirmar que el usuario tiene en su poder el teléfono y el chip que se está registrando.

Lee también Harfuch reporta 18 sentencias y 60 detenidos tras Operativo Enjambre

Al corte más reciente, el titular de la Agencia informó que 2 millones 151 mil 802 líneas ya fueron asociadas a una persona, cifra que —dijo— continuará incrementándose en las próximas semanas.

Además, adelantó que las empresas telefónicas trabajarán en una plataforma de consulta, que permitirá a los usuarios conocer qué líneas están asociadas a su CURP, mostrando únicamente los últimos cuatro dígitos del número, con el fin de detectar posibles irregularidades y solicitar aclaraciones.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr