José Luis Sánchez Valencia, alias “Chalamán”, es otro de los líderes delincuenciales de alto rango entregados hoy por México al gobierno de los Estados Unidos, justo cuando el presidente Donald Trump cumple el año de su segunda presidencia.

Es considerado tío del capo Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho” y en agosto del año pasado se le cumplimentó una orden de aprehensión con fines de extradición en el estado de Colima, donde operaba las actividades ilícitas para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El “Chalamán” es requerido por una Corte de Washington donde será presentado por acusaciones de narcotráfico y conspiración para la distribución de sustancias controladas y precursores químicos que le imputa la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

José Luis Sánchez Valencia, alias “Chalamán”, primo del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera, “El Mencho” (28/08/2025). Foto: Especial

De acuerdo con registros judiciales, Sánchez Valencia fue arrestado por primera vez en mayo de 2011, en Colima, donde se le decomisaron armas largas, cartuchos, y un vehículo. Sin embargo, más adelante recobró su libertad.

Antes de ser entregado a los Estados Unidos, el familiar de “El Mencho” litigaba en juzgados y tribunales su traslado a los Estados Unidos que finalmente ocurrió este martes.

Apenas la semana pasada, un Tribunal Colegiado admitió a trámite un recurso revisión que el “Chalamán”, interpuso luego de que un juez federal dejó sin efecto el amparo que solicitó contra su expulsión o destierro del país.

Tras ser detenido en Colima, el operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) inició un juicio de amparo en el que el Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México le concedió la suspensión de plano que frenó su expulsión, destierro o entrega al gobierno de los Estados Unidos de América.

"Delta 1", operador de confianza de hijastro de “El Mencho” es enviado a EU

Armando Gómez Núñez, alias “Delta 1”, jefe de “Los Deltas” al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), es uno de los 37 operadores delincuenciales que México entregó a los Estados Unidos.

Un avión de las fuerzas federales trasladó a Washington, la capital estadounidense, a quien fuera considerado uno de los principales operadores y gente de confianza de Juan Carlos Valencia, hijastro del capo Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, para ser presentado ante una Corte Federal por diversos delitos.

El michoacano llevaba en libertad condicional su proceso penal por delitos contra la salud y portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, en diciembre pasado fue recapturado en Zapopan, Jalisco, por elementos del Ejército y de la FGR, por tercera ocasión.

Armando “N”, alias “Delta 1”, fue detenido en Jalisco, informó la SSPC este viernes 19 de diciembre de 2025. Foto: Especial

En junio de 2020, se le detuvo por primera ocasión durante un cateo en la colonia Jardines del Country, en el municipio de Guadalajara, pero más tarde recuperó su libertad.

No obstante, en octubre de 2024, la Guardia Nacional y la FGR recapturaron, quedando preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano. Un juez lo vinculó a proceso, pero posteriormente obtuvo libertad condicional hasta diciembre de 2025.

Autoridades federales identificaron que Armando Núñez Gómez, “Delta 1”, como pareja sentimental de la prima hermana de la alcaldesa de Coalcomán, Michoacán, Anavel Ávila Castrejón, quien en diciembre de 2024 le realizó un homenaje al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”. Y pese a ello sigue en el cargo.

Se le identifica como el encargado de la expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán y el autor de la alianza entre el CJNG y “Los Viagras”, para pelear el control de la región de la Tierra Caliente de Michoacán a los llamados Cárteles Unido.

Además, las autoridades lo consideran comandante de sicarios dedicados a levantar a personas que son llevadas a casas de seguridad donde eran torturados y privados de la vida.

“Los Deltas”, la célula delictiva que comandaba Gómez Núñez, mantiene presencia en diversos municipios de Jalisco y sus integrantes son catalogados como altamente violentos, vinculados a homicidios, secuestros y extorsiones.

Gómez Núñez, también dirigía a un grupo de internos en el Reclusorio Preventivo de Puente Grande Jalisco para coordinar la venta de droga y extorsiones, según investigaciones realizadas por las autoridades federales.

