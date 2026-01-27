El crimen de una profesora de preescolar ha conmocionado al sur de Veracruz.

El cuerpo calcinado de la maestra Martha González apareció en calles del municipio de Agua Dulce y a las pocas horas fue detenida su hija y su novio como presuntos responsables.

El estupor ciudadano inició la mañana de ayer lunes cuando se reportó que el cuerpo de una persona se quemaba sobre la carretera de acceso al municipio petrolero de Agua Dulce.

Lee también CJNG embosca a policías comunitarios de Coahuayana, Michoacán; Ejército les niega apoyo

Tras las primeras investigaciones de las autoridades ministeriales, se descubrió que los restos eran de la profesora de 53 años, quien vivía exactamente enfrente donde su cuerpo fue abandonado.

El crimen conmocionó al pequeño municipio del sureste veracruzano, pues la víctima era maestra del Jardín de Niños Leopoldo Lugones.

Horas después, elementos de diversas corporaciones lograron ubicar en la comunidad de Tonalá el vehículo de la maestra.

Lee también Arranca plan piloto contra el gusano barrenador en Tizimín, Yucatán; confían en ser el primer estado en quedar libre de la plaga

En la unidad se trasladaba su hija menor de edad, Jana Guadalupe “N” -estudiante del segundo semestre del Colegio de Bachilleres número 04 de Agua Dulce- y su novio Pablo de Jesús “N” de 16 años.

Las primeras investigaciones apuntan a una presunta participación de los jóvenes en el asesinato de la maestra, supuestamente por una disputa relacionada con el noviazgo de la menor de edad.

Y mientras se determina la situación jurídica de los dos jóvenes, la ciudadanía ha manifestado su sorpresa por el crimen ocurrida en un estado que sufre desde hace décadas los estertores de la violencia.

Lee también Riña en Yucatán deja un hombre herido con machete; agresión habría ocurrido por robo de un perro

Veracruz, sacudido por la violencia extrema

Las masacres, mutilaciones, descuartizamientos, así como asesinatos a policías, políticos y tortura, fueron algunos de los hechos de violencia extrema vividos en Veracruz durante el año pasado.

De acuerdo con la organización civil Causa en Común, un total de 83 casos atroces se registraron en 2025 en territorio veracruzano, una entidad que sufre la violencia relacionada con carteles de la droga.

Los eventos de alto impacto se distribuyeron en 15 casos de masacres; 15 casos de mutilación, descuartizamientos; 11 casos de asesinatos de funcionarios y actores de relevancia en materia de seguridad; 10 casos de asesinato de personas de actores político.

Así como, ocho casos de tortura; seis jornadas de violencia; cuatro casos de asesinatos de niños y adolescentes; cuatro asesinatos de actores políticos; tres casos de fosas clandestinas; tres intentos de linchamiento y; un solo caso de violencia contra migrantes, contra la autoridad, calcinamientos y, asesinato de grupos vulnerables.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov