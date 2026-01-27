Más Información

FGR reporta exceso de velocidad en descarrilamiento del Tren Interoceánico; ejercerá acción penal

FGR reporta exceso de velocidad en descarrilamiento del Tren Interoceánico; ejercerá acción penal

Detienen a maquinista del Tren interoceánico tras descarrilamiento en Oaxaca: ferrocarrileros

Detienen a maquinista del Tren interoceánico tras descarrilamiento en Oaxaca: ferrocarrileros

Secretaría de Ciencia presenta a Lucero Ibarra como directora del CIDE: “ya ocupa la oficina de la dirección general”, informó

Secretaría de Ciencia presenta a Lucero Ibarra como directora del CIDE: “ya ocupa la oficina de la dirección general”, informó

Corte pagó cursos de yoga, Tai chi y cocina a empleados y pensionados; adjudican contratos de forma directa

Corte pagó cursos de yoga, Tai chi y cocina a empleados y pensionados; adjudican contratos de forma directa

Esperanza en la lucha contra el cáncer de páncreas; científicos logran curación completa en ratones

Esperanza en la lucha contra el cáncer de páncreas; científicos logran curación completa en ratones

Sheinbaum se reúne con gobernadora de Banxico e integrantes de la ABM; conversan sobre perspectivas económicas

Sheinbaum se reúne con gobernadora de Banxico e integrantes de la ABM; conversan sobre perspectivas económicas

Tizimín, Yucatán.- Para frenar el avance del , inició en Yucatán el Plan Piloto para la Supresión del Gusano Barrenador del Ganado (GBG), cuyas brigadas comenzarán los trabajos en ranchos del municipio de Tizimín, en el oriente del estado.

Reportes de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder) señalan que al cierre de la penúltima semana de enero, se confirmaron 34 nuevos casos en el estado para un acumulado de mil 539, desde la aparición de la enfermedad.

El secretario de Desarrollo Rural de Yucatán, Edgardo Medina Rodríguez, indicó que las brigadas realizarán actividades de , monitoreo, muestreo y control en ranchos estratégicos de la entidad, para conocer el comportamiento de la mosca Cochliomyia hominivorax.

Lee también

Para la ejecución del plan, la dependencia estatal cuenta con un equipo de 36 especialistas (27/01/2026). Foto: Especial
Para la ejecución del plan, la dependencia estatal cuenta con un equipo de 36 especialistas (27/01/2026). Foto: Especial

“Como parte del protocolo, una vez capturados los insectos, serán trasladados a laboratorio para su análisis”, puntualizó.

Medina Rodríguez, destacó el trabajo coordinado entre los distintos órdenes de gobierno, por lo que se espera un impacto positivo con la implementación de esta estrategia.

Por su parte, el delegado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Jorge Carlos Berlín Montero, confió en que esta estrategia sea efectiva para que Yucatán sea el primer estado en lograr quedar .

Lee también

“Con este programa, con la instalación de trampas y la posterior liberación de moscas, esperamos que en poco tiempo Yucatán sea el primer estado donde se decrete la extinción del gusano barrenador del ganado bovino”, indicó.

Para la ejecución del plan, que tendrá una duración de tres meses, la dependencia estatal cuenta con un equipo de 36 especialistas: 30 técnicos y 6 integrantes de apoyo técnico.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]