Más Información

Corte pagó cursos de yoga, Tai chi y cocina a empleados y pensionados; adjudican contratos de forma directa

Corte pagó cursos de yoga, Tai chi y cocina a empleados y pensionados; adjudican contratos de forma directa

Tiroteo cerca de la frontera con México deja a una persona en estado crítico; se vio involucrada la Patrulla Fronteriza

Tiroteo cerca de la frontera con México deja a una persona en estado crítico; se vio involucrada la Patrulla Fronteriza

Sheinbaum: “Sí se acabaron los privilegios en la nueva Corte”; exhibe lista de gastos de la "Corte del pasado"

Sheinbaum: “Sí se acabaron los privilegios en la nueva Corte”; exhibe lista de gastos de la "Corte del pasado"

Familias de víctimas del ataque mortal de EU en el Caribe demandan al gobierno de Trump; acusan ejecución extrajudicial y negligencia

Familias de víctimas del ataque mortal de EU en el Caribe demandan al gobierno de Trump; acusan ejecución extrajudicial y negligencia

Profeco alista decreto por polémica de preventa de BTS; regulará promoción y venta de boletos

Profeco alista decreto por polémica de preventa de BTS; regulará promoción y venta de boletos

Sheinbaum reacciona a freno de envío de petróleo a Cuba; “Pemex toma sus decisiones”, dice

Sheinbaum reacciona a freno de envío de petróleo a Cuba; “Pemex toma sus decisiones”, dice

Una mujer de 54 años fue asesinada presuntamente por su hijo en el municipio de San Pedro, Coahuila. La carpeta de investigación se abrió por el delito de , conforme lo establece el protocolo.

Fue la fiscalía General de Coahuila la que tomó conocimiento de una en la colonia Emiliano Zapata del municipio de San Pedro. Al parecer fue un familiar quien encontró tirada a la mujer al interior del domicilio.

Lee también

Se informó que elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en coordinación con la Policía Estatal mediante un protocolo de rápida actuación detuvieron al probable responsable.

La primera línea de investigación señala que el hijo de la víctima es quien asesinó a su madre. El joven de 24 años fue detenido cerca del mismo sector momentos más tarde y se encuentra en .

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]