Una mujer de 54 años fue asesinada presuntamente por su hijo en el municipio de San Pedro, Coahuila. La carpeta de investigación se abrió por el delito de feminicidio, conforme lo establece el protocolo.

Fue la fiscalía General de Coahuila la que tomó conocimiento de una mujer sin vida en la colonia Emiliano Zapata del municipio de San Pedro. Al parecer fue un familiar quien encontró tirada a la mujer al interior del domicilio.

Se informó que elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en coordinación con la Policía Estatal mediante un protocolo de rápida actuación detuvieron al probable responsable.

La primera línea de investigación señala que el hijo de la víctima es quien asesinó a su madre. El joven de 24 años fue detenido cerca del mismo sector momentos más tarde y se encuentra en calidad de imputado.

