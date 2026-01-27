Salamanca, Gto.- La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo afirmó que existen avances claros en las líneas de investigación sobre los hechos y motivaciones de la masacre en los campos deportivos de Loma de Flores, "en donde había personas inocentes", y enfatizó la determinación de que haya justicia para todas las víctimas.

"La investigación que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado (FGE) es un trabajo que tiene que hacerse de manera muy profesional, minucioso, que permita que no haya impunidad", aseveró la mandataria.

Precisó que la fiscalía tendrá que informar puntualmente los avances sobre la balacera perpetrada por hombres armados en las canchas de futbol de Loma de Flores el domingo 25 enero de 2026, en donde 11 personas fallecieron, y que de acuerdo al reporte oficial del gobierno municipal de Salamanca, doce resultaron heridas.

“De los avances estará informando puntualmente la Fiscalía del Estado. Nos ha compartido el fiscal avances claros en las líneas de investigación y muy pronto podremos estar dando a conocer cuáles fueron los hechos, las motivaciones y sobre todo que haya justicia para las familias”, acotó.

En entrevista colectiva en el municipio de Uriangato, la gobernadora dijo que hay puntos importantes a destacar respecto a ese hecho. “Primero, que había personas inocentes que estaban ahí conviviendo en un partido de fútbol”.

García Muñoz Ledo advirtió que esos lugares, como las canchas de fútbol, tienen que convertirse en verdaderos espacios donde reine el deporte, la convivencia familiar y en ese contexto se tendrá que trabajar mucho, y se hará con los municipios para evitar que sean lugares en donde se venda droga, en donde participen grupos delictivos, con impunidad.

Sostuvo que el suceso violento del domingo pasado es lamentable, indigna y “nos mueve a seguir trabajando, pero que nos hace también seguir redoblando esfuerzos”.

Ante ello, dijo que tuvieron una reunión con el presidente municipal de Salamanca, César Prieto Gallardo, y seguirán trabajando en equipo con los municipios; además, este martes sesionaría el Consejo Estatal de Seguridad para el fortalecimiento de la estrategia CONFIA, "porque es el camino para seguir trabajando por la paz de Guanajuato".

“La estrategia que tenemos es seguir fortaleciendo la inteligencia”. Dijo que el hecho ocurrido en el campo deportivo “nos duele, pero no se puede calificar una estrategia por un solo hecho”.

"Que la gente tenga la certeza que la estrategia de seguridad es un camino de corto, mediano y largo plazo y que no vamos a darle un paso atrás”, puntualizó.

