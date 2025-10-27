Más Información

Al menos cuatro personas murieron durante un enfrentamiento a tiros entre presuntos delincuentes y agentes ministeriales de .

Los hechos ocurrieron la madrugada de hoy en un bar de la comunidad de Potrero Nuevo del municipio de Atoyac, asentado en la zona montañosa central de Veracruz.

Los reportes policiales indican que elementos de la Policía Ministerial realizaban un operativo en el bar La Victoria, ubicado a una cuadra de la comandancia municipal, cuando fueron atacados a balazos por un grupo armado.

Durante el tiroteo, tres hombres murieron en el interior del establecimiento y una mujer quedó herida, sin embargo, horas más tarde falleció en el Hospital Regional del municipio de Córdoba.

Ante los hechos, elementos de la Secretaría de Marina, Policía Estatal y Ministeriales tomaron el control de la Comandancia de la Policía Municipal y aseguraron a los elementos que estaban de guardia.

Además, durante la mañana de hoy, las autoridades locales suspendieron clases en los planteles educativos de la zona y ordenaron el cierre del Banco del Bienestar y de varios comercios.

Hasta ahora la Fiscalía General del Estado no ha dado un informe oficial.

