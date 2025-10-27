Culiacán.- Las fuerzas federales, con respaldo de un helicóptero, luego de una larga persecución por varios poblados y un fuerte enfrentamiento con un numeroso grupo armado, en la sindicatura de Jesús María, en Culiacán, lograron liberar a una persona privada de su libertad y detener a tres civiles, los cuales portaban un arsenal.

Elementos del ejército y de la Policía Estatal, en el poblado de Juan Aldama, en el municipio de Navolato, detectaron a los ocupantes de dos vehículos que al notar su presencia emprendieron la huida rumbo a la sindicatura de Peritos, municipio de Mocorito.

Durante la persecución por distintos poblados, se les unieron más vehículos con civiles armados, por lo que las fuerzas federales solicitaron respaldo y un helicóptero para continuar con el seguimiento de estos.

Foto: Especial

Los operadores del helicóptero ubicaron al nutrido grupo cerca de la sindicatura de Jesús María, al norte de Culiacán, donde las fuerzas federales y estatales tuvieron un enfrentamiento con ellos, lo que permitió detener a tres civiles, uno de ellos heridos y se rescató a una persona que llevaban privada de su libertad.

Con su detención se aseguraron siete armas automáticas, dos aditamentos lanzagranadas calibre 40mm, siete vehículos, uno de ellos con blindaje artesanal y cinco con reporte de robo, 58 cargadores de diversos calibres.

También, se les aseguró 900 cartuchos calibre 7.62X 39, 840 cartuchos calibre 53.56X 45 mm, una cinta metálica eslabonada con 100 cartuchos calibre 5.56X 45 mm, siete chalecos con sus respectivas placas balísticas.

afcl/LL