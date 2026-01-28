¿Quién es la diputada Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda? Fue atacada a tiros esta tarde en Culiacán

La diputada del congreso de Sinaloa, Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda forma parte de la bancada de Movimiento Ciudadano.

De acuerdo con la página del Congreso estatal, es licenciada en Sistemas Computacionales por la Universidad de Occidente.

A lo largo de su carrera política, ha ocupado diversos cargos, principalmente en la capital del estado. Ha sido Regidora del ayuntamiento de Culiacán, directora general del DIF Culiacán, coordinadora administrativa de la dirección de Obras Públicas, también de Culiacán, entre otros.

Lee también Ataques armados al jefe policial de Culiacán y a diputados de MC: así ha sido el violento arranque de semana en Sinaloa

A nivel estatal, fue directora de desarrollo pesquero, de la Secretaría de Pesca y Acuacultura de Sinaloa.

Como diputada estatal, es presidenta de la Comisión de Atención a la Familia, Niñas, Niños y Adolescentes, vocal de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología; vocal de la Comisión de Asuntos Obreros, Trabajo y Previsión Social, y vocal de la Comisión de Igualdad, Género, Diversidad Sexual e Inclusión.

Este miércoles resultó herida en un ataque armado en el centro de Culiacán, junto con su compañero de bancada Sergio Torres Félix.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr