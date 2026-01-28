¿Quién es la diputada Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda? Fue atacada a tiros esta tarde en Culiacán

Más Información

La diputada del congreso de Sinaloa, forma parte de la bancada de Movimiento Ciudadano.

De acuerdo con la página del Congreso estatal, es licenciada en Sistemas Computacionales por la Universidad de Occidente.

A lo largo de su carrera política, ha ocupado diversos cargos, principalmente en la capital del estado. Ha sido , directora general del DIF Culiacán, coordinadora administrativa de la dirección de Obras Públicas, también de Culiacán, entre otros.

A nivel estatal, fue directora de desarrollo pesquero, de la Secretaría de Pesca y Acuacultura de Sinaloa.

Como diputada estatal, es presidenta de la Comisión de Atención a la Familia, Niñas, Niños y Adolescentes, vocal de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología; vocal de la Comisión de Asuntos Obreros, Trabajo y Previsión Social, y vocal de la Comisión de Igualdad, Género, Diversidad Sexual e Inclusión.

Este miércoles resultó herida en un en el centro de Culiacán, junto con su compañero de bancada Sergio Torres Félix.

