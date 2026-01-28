CULIACÁN.- La capital de Sinaloa tiene un inicio de semana violento, como no se registraba hace tiempo, con ataques a policías municipales y a diputados locales.

El lunes, un ataque armado contra policías municipales de Culiacán desató una persecución que concluyó con cuatro civiles armados detenidos, así como un agente y dos civiles heridos, entre ellos una niña estudiante de primaria.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, explicó que todo inició cuando personas armadas siguieron a tres policías municipales que recién habían salido de su turno y abrieron fuego contra ellos, por lo que solicitaron apoyo.

El ataque tuvo lugar cerca de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de Culiacán, por lo que el titular de la corporación, Alejandro Bravo Martínez, y sus escoltas se unieron a la persecución del grupo agresor, los cuales dispararon sus armas contra la unidad del funcionario.

Durante la persecución y balacera, un vehículo involucrado se impactó contra un automóvil particular en el que viajaba un hombre que llevaba a su hija a la escuela; ambos resultaron con heridas menores.

Por este hecho, las clases se suspendieron en la zona.

Este martes, afuera de las oficinas Movimiento Ciudadano, en el centro de Culiacán, hombres armados dispararon contra el líder estatal de este partido, Sergio Torres Félix; la diputada local, Elizabet Montoya Ojeda, y su chofer, Gonzalo “N”.

El gobernador Rubén Rocha Moya ordenó implementar un operativo aéreo y terrestre por fuerzas estatales, de investigación y federales.

En la capital del estado, sobre todo en el primer, segundo y tercer cuadro de la ciudad, el patrullaje de las corporaciones policiacas y del ejército se intensifico, con continuos sobre vuelos de un helicóptero, sin que se tenga información de resultados.

La inseguridad en Sinaloa se disparó en septiembre de 2024 tras la ruptura al interior del Cártel de Sinaloa, entre las facciones de Los Mayos y Los Chapitos, como consecuencia de la entrega en Estados Unidos de Ismael El Mayo Zambada por parte de Joaquín Guzmán García, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán.

