Luego de que el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, retó a Morena a elevar las sanciones —incluida la pérdida de registro— para los partidos políticos que se financien con recursos del crimen organizado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que no debe existir ningún tipo de financiamiento de la delincuencia organizada hacia fuerzas políticas y calificó la propuesta como hipócrita.

La Mandataria dejó en claro que la prohibición de recibir recursos ilícitos debe ser absoluta y aplicable a todos los partidos, sin excepción.

“Primero, obviamente no debe haber ningún financiamiento que venga de la delincuencia organizada a ningún partido político, para dejarlo claro”, señaló.

No obstante, Sheinbaum sostuvo que el planteamiento hecho por la dirigencia panista carece de autoridad moral, al considerar que existe una actitud de doble discurso por parte de la derecha.

“Es muy hipócrita. Hay mucha hipocresía en la derecha”, afirmó, al recordar una frase del cronista Carlos Monsiváis, en la que señalaba que la doctrina de la derecha es la hipocresía.

La Presidenta cuestionó que desde el PAN no se hable del caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, actualmente preso en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico.

"No hablan de García Luna, no hablan del periodo de Calderón. Eso es lo que deberían de estar haciendo”, enfatizó.

Asimismo, criticó a comunicadores y conductores de televisión y redes sociales que, dijo, en su momento elogiaron la estrategia de seguridad de aquel sexenio y ahora evitan referirse a la colusión de funcionarios con el crimen organizado.

Sheinbaum concluyó que el debate sobre el financiamiento ilegal a los partidos debe darse con seriedad y memoria histórica, recordando los episodios de corrupción y contubernio del pasado, y no desde posturas que calificó como incongruentes.

