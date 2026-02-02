La bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados anunció que impulsará la creación de lo que denominaron “Ley Homero”, en memoria de Homero Gómez González, defensor de la mariposa monarca asesinado en 2020, para establecer mecanismos de prevención, protección y justicia para defensores ambientales.

La diputada Laura Ballesteros señaló que una de las prioridades legislativas será la protección y defensa del medio ambiente, no solo a través del endurecimiento de penas contra la tala ilegal y el tráfico de flora y fauna, sino mediante la creación de un marco específico de protección para quienes defienden el territorio.

“Cuando hablamos de proteger el medio ambiente no estamos hablando únicamente de regular y endurecer sanciones en el Código Penal. Estamos hablando también de proteger a quienes lo defienden todos los días en sus comunidades”, dijo, previo al inicio de la sesión ordinaria de hoy.

La legisladora emecista afirmó que México es, actualmente, el país más peligroso del mundo, para quienes defienden la tierra y los recursos naturales.

Expuso que entre 2018 y 2021, fueron asesinadas 116 personas defensoras del medio ambiente; y sólo en 2021 se registraron 54 homicidios.

Datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) documentaron en 2024, un total de 94 eventos de agresión, 236 agresiones específicas y 25 agresiones letales, con 309 víctimas en total, de las cuales 301 eran personas defensoras. Se trata de la segunda cifra más alta de la última década, dijo.

“Esta violencia no es aislada ni fortuita. Dos tercios de los ataques están vinculados a conflictos por la tierra, la minería, la imposición de megaproyectos y el despojo del agua por grandes intereses económicos”, expresó.

Ballesteros informó que hoy inician parlamentos abiertos en todo el país, comenzando en la Ciudad de México, para construir de manera participativa la llamada “Ley Homero”.

