El gobernador Alfonso Durazo Montaño y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, anunciaron un conjunto de obras estratégicas para la expansión del Puerto de Guaymas, que contemplan una inversión privada de 130 mil millones de pesos con el objetivo de relanzar la economía de Sonora, al aprovechar su ubicación estratégica y potenciar a este puerto como el Centro Logístico del Noroeste.

El mandatario estatal, junto a Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina; Luz Elena González Escobar, secretaria de Energía y Alicia Bárcena Ibarra, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, presentes en el evento, mencionó que la importancia del Puerto de Guaymas es una de las vertientes que se incluyen en el Plan Sonora de Energías Sostenibles, como un impulso para contribuir a la infraestructura que permita una economía más amigable con el medio ambiente.

“La idea de la recuperación del Puerto de Guaymas no es aislada, nace, se incorpora en el marco de una visión general que presenta el Plan Sonora. El Plan Sonora nace originalmente con el propósito de ayudar a nuestro país a cumplir con la cuota de descarbonización de la economía. Originalmente lo concebía como un puerto complementario frente a la saturación de los puertos del Pacífico, pero ya vemos que el Puerto de Guaymas tiene un potencial por sí solo”, indicó.

Lee también Fiscalía de Sonora colabora para localizar a ingenieros mineros desaparecidos en Sinaloa; siete trabajadores son originarios de Hermosillo

En un recorrido por el puerto, se informó la construcción y operación de una terminal de gas natural licuado, ubicada en el parque industrial Rodolfo Sánchez Taboada, en una superficie marítima de 36 hectáreas, con una inversión estimada de 130 mil millones de pesos, y una capacidad de 7.8 millones de toneladas por año.

Abastecerá mercados internacionales como la India, Japón, e Indonesia, además de puertos estratégicos del Pacífico Mexicano, teniendo previsto su inicio de operaciones para 2028.

También se dio a conocer la construcción y operación de una terminal multipropósito para el manejo de carga, vehículos y carga general. Tendrá un muelle de 329 metros lineales y una profundidad de 16 metros, equipado con dos grúas portacontenedores.

Lee también Seguimos luchando por soberanía e independencia, afirma Sheinbaum en Sonora; inaugura carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes

Su operación se desarrollará en un patio de cinco hectáreas y estará preparado para atender las necesidades logísticas actuales y futuras.

De igual forma, se expuso el Proyecto Estratégico de expansión del Puerto en la bahía de Guaymas y Empalme, que contempla en su primera fase una habilitación de 60 hectáreas para la operación de una terminal de usos múltiples con una profundidad de 16 metros y un muelle de hasta mil 100 metros de longitud, capaz de recibir tres buques de forma simultánea, con una inversión inicial de 6 mil 100 millones de pesos en trabajos de dragado y relleno.

Se abordó también el proyecto de modernización de instalación de concentrados, mediante una inversión de 140 millones de pesos, para la automatización de maniobras de recepción y almacenaje de concentrado de cobre proveniente de las minas del norte de Sonora.

Lee también Sheinbaum responde a Trump sobre petróleo a Cuba; afirma que "no se habló del tema" y alista ayuda humanitaria

Finalmente, se reveló el proyecto de modernización de instalación de graneles minerales mediante la inversión de 226 millones de pesos para incrementar la capacidad de almacenamiento en tráfico de exportación y cabotaje.

Cabe destacar que el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Marina, implementó un programa de modernización de la infraestructura portuaria, con un monto de 3.9 mil millones de pesos, con 13 obras estratégicas, lo que permitirá duplicar el movimiento de carga, estimado en 15 millones de toneladas.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que, en el marco de este anuncio, se acordó que todos los permisos para el inicio de construcción de la planta de licuefacción de gas natural serán aprobados el siguiente mes, resolviendo un problema de traslado del recurso desde Estados Unidos, y permitiendo beneficiar también con ello al sur del país.

Lee también Abandonan a pareja de adultos mayores; viven en sala de espera de un hospital de Guaymas, Sonora

“Nos hemos comprometido hoy, con todo el equipo, que los permisos salen en un mes para que inicie la construcción. Además, pues ya la planta de procesamiento de licuefacción de gas natural, que no solamente es para exportar a Asia, sino que también nos va a ayudar para que pueda haber un cabotaje en realidad de gas natural hacia el sur del país”, señaló.

En el evento estuvieron presentes: Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina; Luz Elena González Escobar, secretaria de Energía; Alicia Bárcena Ibarra, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México; Cuitláhuac García Jiménez, director general del Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenagas); y Muthu Chezhian, CEO de Amigo LNG.

Aumentan sistema de arrecifes

Con el hundimiento de ex buque Patrulla Costera “Cabo Corriente” por parte de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Alfonso Durazo Montaño, Sonora da un paso histórico en la protección del medio ambiente y el impulso al turismo sustentable con el fortalecimiento del Sistema Arrecifal Artificial Sonorense (SAAS), un proyecto único en Latinoamérica por su escala, diseño y visión de largo plazo.

La Patrulla Costera “Cabo Corriente” se integra al SAAS en las faldas del Cerro Tetakawi, en San Carlos, consolidando un ecosistema marino destinado a la creación de hábitat, refugio y crecimiento de flora y fauna, además de detonar el desarrollo regional y turístico de la entidad.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que este tipo de proyectos reflejan una visión de desarrollo sustentable que armoniza la conservación ambiental con el bienestar social y económico, alineada con los objetivos nacionales de protección de los ecosistemas marinos.

Lee también Vinculan a proceso a un hombre en Sonora por homicidio de bebé; fue encontrado en una bolsa de basura

Por su parte, el gobernador Alfonso Durazo Montaño subrayó que el SAAS representa una de las apuestas más importantes de su administración para posicionar a Sonora como referente internacional en turismo sustentable, al tiempo que se fortalece la biodiversidad marina y se generan nuevas oportunidades económicas para las comunidades costeras.

El Sistema Arrecifal Artificial Sonorense, iniciado en marzo de 2022 con el hundimiento del ex buque Santos PO106, cuenta actualmente con cinco buques y un total de 10 artefactos navales hundidos. A la fecha, registra un avance superior al 70 por ciento.

Este ecosistema ya alberga especies como sardina, ostión, cochito, roncador, pulpo, mariposa coral, estrellas de mar y pargo amarillo, además de cerca de nueve mil peces y al menos 10 especies de invertebrados marinos, lo que confirma el impacto positivo del proyecto en una zona donde antes no existía este tipo de hábitat.

Lee también Blindan fronteras para impedir huachicol fiscal

El SAAS no solo fortalece la conservación ambiental, sino que también impulsa el turismo sustentable, la investigación científica y el desarrollo económico.

Experiencias internacionales demuestran que los arrecifes generan importantes beneficios económicos y sociales, consolidándose como motores de bienestar para las comunidades costeras.

Con este proyecto, el Gobierno de México y el Gobierno de Sonora refrendaron su compromiso con un modelo de desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer a las futuras generaciones, colocando a Sonora a la vanguardia en innovación ambiental y turística.

Lee también Abaten en Colima a presuntos responsables del asesinato de familiares de Mario Delgado; un agente de la fiscalía resultó herido

Por su parte, la alcaldesa de Guaymas, Karla Córdova González externó agradecimiento al gobernador Alfonso Durazo y a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por el impulso histórico que hoy se anuncia para el Puerto de Guaymas.

"Esta inversión significa desarrollo, oportunidades y bienestar para nuestra ciudad y para Sonora. Desde Guaymas seguiremos trabajando en unidad para que la transformación siga llegando a nuestra gente".

Guaymas recibió grandes noticias para su presente y su futuro", dijo.

Lee también Vinculan a proceso a tres sujetos por saqueo de trenes en Aguascalientes; robaron mil 260 kilos de maíz

Calificó una visita histórica para el municipio de Guaymas.

"Agradezco profundamente el respaldo y la visión que hoy se traduce en acciones concretas para Guaymas: la consolidación del sistema arrecifal artificial con el hundimiento del ex buque Cabo Corrientes, un proyecto que impulsa la conservación marina, la investigación científica y el turismo responsable; así como el anuncio de una inversión histórica de más de 130 mil millones de pesos para la modernización y expansión del Puerto de Guaymas, que traerá desarrollo, competitividad y miles de empleos para nuestra gente".

Seguimos avanzando con el apoyo del Gobierno de México y del Gobierno de Sonora, trabajando unidos por un Guaymas con más oportunidades y bienestar para todas y todos, externó la alcaldesa de Guaymas, dijo la alcaldesa.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL