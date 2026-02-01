Aguascalientes, Ags.- Tres presuntos integrantes de una banda de ladrones dedicados a saquear vagones del tren, fueron detenidos y vinculados a proceso penal por un juez que decretó en su contra la medida cautelar de prisión justificada por los delitos de robo y amenazas.

En la formulación de imputación, el Ministerio Público señaló que los implicados son Rosa “N”, Jair “N” y Miguel “N”, quienes, de acuerdo a los datos de prueba integrados en la investigación, el jueves 22 de enero de 2026, robaron el maíz que era transportado en las góndolas del ferrocarril.

La mujer y los hombres “se apoderaron ilícitamente de mil 260 kilogramos de maíz, propiedad de la empresa ofendida, mercancía que era transportada en vagones del tren y que fue colocada en 42 costales”, expuso el representante de la Fiscalía General del Estado.

Los imputados fueron sorprendidos por elementos de Seguridad, a quienes presuntamente amenazaron, advirtiéndoles que harían que los despidieran si intentaban detenerlos y, posteriormente, atentarían contra su vida.

Sin embargo, los guardias procedieron a la detención y puesta a disposición del Ministerio Público, que a la vez inició una Carpeta de Investigación en su contra y presentó los datos de prueba ante el Juez de Control, quien analizó los elementos aportados por la representación social.

En audiencia, el juez de control vinculó a proceso a Jair “N” y Miguel “N” por el delito de amenazas, y los tres fueron imputados por el ilícito de robo calificado.

