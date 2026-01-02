Más Información

San Carlos, Guaymas, Sonora. - Un este jueves 2 de enero luego de caer desde la parte más alta del , uno de los puntos naturales más visitados de la región.

José Ángel Burruel Mariscal, coordinador Municipal de Protección Civil, dio a conocer que el reporte del incidente se recibió a través del sistema C5 alrededor de las 11.16 horas. Tras activarse los , se desplegó un operativo de búsqueda en la zona.

Muere senderista tras caer desde lo más alto del Cerro Tetakawi en San Carlos, Guaymas. Foto: Especial.
Muere senderista tras caer desde lo más alto del Cerro Tetakawi en San Carlos, Guaymas. Foto: Especial.

De acuerdo con el funcionario, luego de varias horas de rastreo por parte de los grupos de rescate y emergencia, el cuerpo del excursionista fue localizado sin signos vitales. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada, ya que se encontraba sola al momento del accidente y no había personas que pudieran aportar datos sobre su identidad.

Burruel Mariscal señaló que será personal de la Secretaría de Marina quien se encargue del rescate del cuerpo, utilizando un helicóptero, debido a lo complicado y riesgoso del acceso terrestre en esa área del cerro.

Muere senderista tras caer desde lo más alto del Cerro Tetakawi en San Carlos, Guaymas. Foto: Especial.
Muere senderista tras caer desde lo más alto del Cerro Tetakawi en San Carlos, Guaymas. Foto: Especial.

El operativo se intensificó luego del testimonio del Explorando con Manuel que alertó a las autoridades, indicando que el joven había ascendido por un costado del cerro y posteriormente cayó por la zona que colinda hacia el bulevar, lo que generó una fuerte movilización de los cuerpos de auxilio.

El Cerro Tetakawi, ubicado en San Carlos Nuevo Guaymas, Sonora mide aproximadamente 200 metros de altura.

Se localiza a orillas del Mar de Cortés, su nombre significa "Montaña de piedra" en la lengua de los indios Yaqui.

Muere senderista tras caer desde lo más alto del Cerro Tetakawi en San Carlos, Guaymas. Foto: Especial.
Muere senderista tras caer desde lo más alto del Cerro Tetakawi en San Carlos, Guaymas. Foto: Especial.

Escalar el cerro Tetakawi es un reto para algunos visitantes.

Las autoridades reiteraron el llamado a excursionistas y senderistas a extremar precauciones al realizar este tipo de actividades, especialmente en zonas de difícil acceso como el Cerro Tetakawi

