Culiacán, Sin.- En la colonia San Rafael, en la parte sur-poniente de la capital del estado, un adolescente de nombre Emanuel Alexander “N”, de 16 años de edad, fue asesinado de varios disparos, cuando circulaba en una bicicleta, de color negro.

Las autoridades de seguridad pública y los cuerpos de auxilio fueron alertados sobre un atentado a un jovencito sobre la calle Pedro de Núñez, de la colonia San Rafael, por lo que al acudir al lugar, los paramédicos de la Cruz Roja determinaron que no presentaba signos vitales.

Elementos del Ejército resguardó la zona del incidente (25/01/2026). Foto: Especial

Según los datos que se conocieron sobre este ataque, es que el adolescente que circulaba en una bicicleta, para montaña, fue atacado a balazos por los ocupantes de un vehículo, cuyas características se desconocen, por lo que la Fiscalía General del Estado inició las primeras indagaciones de este homicidio.

La víctima, que es vecino de la colonia San Rafael, fue identificado en ese lugar donde se registró el atentado como Emmanuel Alexander “N” de 16 años de edad, sin que se conozcan mayores detalles del homicidio.

