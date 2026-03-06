El Metro reconoció la participación de las mujeres en la operación de las 12 líneas del sistema.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Metro resaltó la labor de 5 mil 782 trabajadoras y resaltó su presencia en áreas técnicas y de transportación, con responsabilidades que en otros años eran realizadas por hombres.

Señaló que se cuenta con una plantilla de 13 mil 800 trabajadores; de esa cifra, el 42% lo integran mujeres.

Indicó que cada vez es más común encontrar técnicas especializadas, muchas de ellas con nivel licenciatura y que continúan su formación profesional con maestrías e, incluso, doctorado; y otras que, su mismo desempeño las ha impulsado a cursar una carrera universitaria acorde a su entorno laboral.

Resaltó que 124 mujeres realizan tareas especializadas en el mantenimiento de vías y de otras instalaciones fijas, así como en material rodante (trenes).

Foto: Especial

En el área de Transportación resalta una creciente presencia femenina, que inició el siglo pasado, en la década de los 80, con el primer bloque de una decena de trabajadoras que, previa capacitación, estuvieron al frente de una cabina de tren.

A la fecha, hay 661 conductoras. Pero, además, mediante la capacitación y oportunidades para el ascenso escalafonario, el Metro tiene 48 reguladoras y jefas de regulación de convoyes; 312 son inspectoras jefas de estación y 487, supervisoras de línea.

El personal de taquilla está integrado por 2 mil 280 trabajadoras, las cuales han recibido diferentes cursos de actualización para sus funciones ante innovaciones tecnológicas en el cobro de pasaje del Metro.

Otras mil 389 mujeres realizan labor administrativa y 342 forman parte de la seguridad institucional del STC, en áreas de vigilancia, protección civil y de seguridad industrial e higiene.

También resaltó la presencia femenina en las Policías Auxiliar y Bancaria e Industrial, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, adscritas a las labores de resguardo y vigilancia de la red, así como de aquellas que participan en las tareas de limpieza.

Foto: Especial

