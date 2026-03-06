Cada vez más directoras mexicanas están ocupando un espacio central dentro del mundo del cine.

Sus historias no solo amplían las perspectivas sobre la realidad del país, también ponen en primer plano temas que durante mucho tiempo quedaron al margen: la infancia atravesada por la violencia, el duelo, las estructuras familiares o el peso de la memoria.

En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, te dejamos estas tres cintas dirigidas por talento nacional y dónde puedes verlas.

"Valentina o la serenidad" (2023). Dirigida por la oaxaqueña, Ángeles Cruz, la sigue a Valentina, una niña de nueve años, que intenta comprender la muerte accidental de su padre después de que éste fallece en un río.

Ante la imposibilidad de aceptar lo ocurrido, la pequeña emprende un viaje interior guiado por su imaginación para entender aquello que los adultos no logran explicar.

La película se estrenó en el Festival de Cine de Toronto, pasó por el Festival Internacional de Cine de Morelia y formó parte de la 75 Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional, además de recibir tres nominaciones a los Premios Ariel, incluida Mejor Guion Original.

¿Dónde ver? Youtube

"Noche de fuego" (2021). Dirigida por Tatiana Huezo y basada en la novela "Prayers for the Stolen", de Jennifer Clement, cuenta la historia de un grupo de niñas que crecen en una comunidad rural dominada por el narcotráfico.

La trama sigue a Ana, Paula y María, tres amigas que, desde pequeñas, viven con el miedo constante a que los grupos criminales las rapten, situación que por desgracia es muy común en su pueblo. Las madres, para protegerlas, cambian su apariencia, construyen escondites en sus casas y desarrollan estrategias para detectar la llegada de estos hombres.

A través de la mirada de Ana, la película muestra cómo la infancia se transforma en una experiencia marcada por la violencia. La protagonista se debate entre el deseo de vivir una vida normal y los esfuerzos de su madre por mantenerla a salvo.

La cinta tuvo su estreno mundial en el Festival de Cannes, donde recibió una mención especial en la sección Un Certain Regard, y posteriormente fue seleccionada por México para competir por el Oscar a Mejor Película Internacional.

¿Dónde ver? Netflix

"El norte sobre el vacío" (2022). De la directora Alejandra Márquez Abella, está inspirada en un hecho real: el caso del empresario y cazador Alejo Garza Tamez, quien murió tras enfrentarse a un grupo criminal que intentaba apoderarse de sus tierras.

En la película, el personaje de Don Reynaldo, interpretado por Gerardo Trejoluna, enfrenta la amenaza de perder el legado familiar que construyó durante años. A medida que el conflicto se intensifica, las relaciones con su familia, sus trabajadores y su propio entorno comienzan a fracturarse.

La cinta se filmó en Nuevo León y Tamaulipas y tuvo su estreno en el Festival Internacional de Cine de Berlín, dentro de la sección Panorama. En los Premios Ariel 2023, consiguió 16 nominaciones y se llevó el galardón a Mejor Película, consolidando a Márquez Abella como una de las directoras más relevantes del cine mexicano contemporáneo.

¿Dónde ver? Prime Video