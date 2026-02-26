Tras su paso sorpresivo en México, donde llegó a los 900 mil asistentes siendo por ahora la cinta nacional más vista en el año, “Bendito corazón” sigue su camino en EU donde los exhibidores han tenido que subir la cantidad de pantallas al ver la respuesta del público.

La película protagonizada por Lisset, Salvador Zerboni y Frank Rodríguez, está basada en un milagro ocurrido en el siglo 19 con la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, cuyo santuario se encuentra en Jalisco.

La cinta cuenta cómo una pareja de españoles, con un problema de alcoholismo, resuelven el caso con la ayuda de ella.

“Bendito corazón” abrió el pasado día 6 en sólo 23 salas, subiendo luego a 150 y ahora se encuentra en 495.

“Creo que todo esto es un fenómeno de identidad. Cuando nos decidimos a distribuir ‘Bendito Corazón’, fue por sus valores de identidad con la audiencia latina en Estados Unidos y en Latinoamérica. Hay una gran necesidad de cine familiar que apela a valores universales como la familia, la honestidad, la empatía y, en este caso, la religión, que sabemos que muchos latinos cultivan en su vida diaria y que el cine de Hollywood hace caso nulo”, considera Gerardo E. Domínguez, presidente de Million Dollar Cinema Studio, responsable del título en EU.

Destaca que la campaña del ICE contra migrantes no ha sido factor para que la gente deje de ir a ver la película, que contó con el apoyo del Padre Cornejo, productor de la cinta y actor en ella.

“Más allá de cualquier circunstancia extrema o temor al ICE, el público nos ha demostrado que su fe y su deseo de ver historias que los representen son más fuertes”, expresa Domínguez.

“Más que pagar extensas campañas de mercadotecnia, el Internet fue nuestra aliada al difundir en nuestra página oficial y en redes sociales los avances (“trailers”) de ‘Bendito Corazón’, así como el póster y las fotos de la película. Sabemos que los latinos llevan sus teléfonos móviles consigo todo el tiempo para estar en contacto con su familia, amigos y comunidad, y ahí es donde quisimos colocar la publicidad de nuestra película”, indica el ejecutivo.

La llegada de “Bendito corazón” a EU se dio mediante la relación entre la compañía estadounidense Million Dollar Cinema Studio y la mexicana CNMG, quien la distribuyó en México.

Luego de su paso por EU, ya se apresta la película para ser lanzada comercialmente en Venezuela, Colombia, Perú, Argentina, Chile, Panamá, Uruguay, República Dominicana y Puerto Rico.