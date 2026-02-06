Apenas y costó 1.5 millones de pesos y se filmó en tan sólo nueve días, pero "Bendito corazón" ha sido la película fenómeno del año naciente, rivalizando con las grandes producciones hollywoodenses : en sólo dos semanas contabiliza cerca de 700 mil espectadores, colocándose como el tercer estreno más visto del 2026.

Sólo es superada, de acuerdo con datos extraídos de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, por "La empleada", con 1.9 millones de boletos vendidos y "Exterminio: el templo de huesos", con 800 mil asistentes.

Ha sido superior a otras como "Marty supremo", nominada al Oscar en la categoría de Mejor Película; "Sin piedad", protagonizada por Chris Pratt y la de género Terror en "Silnet Hill, regreso al infierno" (las dos últimas estrenadas el mismo día que la producción nacional), por 100 mil boletos vendidos.

Bendito corazón, protagonizada por Lisset, Salvador Zerboni y Frank Rodríguez; está basada en un milagro ocurrido en el siglo 19 con la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, cuyo santuario se encuentra en Jalisco.

La cinta cuenta cómo una pareja de españoles, con un problema de alcoholismo, resuelven el caso con la ayuda de ella.

“Creo que es un fenómeno, a la gente le consta como hemos ido haciendo cine en Jalisco, con poco dinero a veces y esperando que llegue a cines. Para esta nuestra expectativa eran 150 mil asistentes y ya ha cuatriplicado eso”, comenta Rodriguez, actor y coproductor de la cinta.

Abunda que ha sido el público mayor de 60 años, un sector que ya va poco al cine, los que han ido abarrotando la salas. El pulso lo han tomado gracias a más de 3 mil fotografías que usuarios han enviado vía redes sociales al elenco y la distribuidora CNMG.

“De pronto hay alguien que dice: ya vi la película, no me gustó, se me hace una mam… pero soy joven, no soy su público, pero llevé a mi abuelita y le encantó, les fascinó, gracias”, cuenta.

Ya sus productores y la distribuidora han ganado, afirma Rodríguez, 10 veces lo invertido.

“Para todos es una sorpresa, quizá fue porque estuvo Zerboni y no Gael García, o por que estuvo Lisset y no otra actriz, y estuve yo y no alguien más. No sabemos, pero sí que fue algo que se dio por un todo y es irrepetible, se dio en este momento de la vida”, apunta.

"Bendito" corazón estrenará este viernes en 29 pantallas de Estados Unidos y para fines de mes e inicios de marzo en países como Perú, El Salvador, Panamá, Guatemala y Honduras.

Esta semana cuenta con 760 pantallas en México, porque tanto Cinemex como Cinépolis han decidido sostenerlas.

