De enero a septiembre de 2025, el Metro invirtió mil 873 millones de pesos para la rehabilitación integral de la Línea 1, que va de Observatorio a Pantitlán.

En total, de acuerdo al Tercer Informe Trimestral del Avance del Programa de Mejoramiento al Metro, se han destinado más de cinco mil 775 millones de pesos para la modernización integral de la llamada línea rosa, que reabrió por completo el pasado 16 de noviembre.

Según el documento, 2025 fue el año con más inversión para la rehabilitación integral de la Línea 1, seguido de 2024 con mil 472 millones, y 2023 con 831 millones de pesos.

Cabe recordar, que la Línea 1 del Metro es la más antigua de la Red, entró en operación el 4 de septiembre de 1969, tiene un total de 20 estaciones y una longitud de 18.8 kilómetros, de los cuales 16.6 se usan para servicio y el restante para maniobras, todas de forma subterránea, sólo Observatorio es una estación superficial.

Asimismo, durante los primeros nueve meses de 2025, también se invirtieron 131 millones de pesos para reparar trenes que están fuera de servicio, 61 millones para modernizar el sistema de torniquetes, y ocho millones para renivelar las vías de la Línea A, que va de Pantitlán a La Paz.

En este sentido, cabe destacar que la corrección de trazo y perfil de la vía en toda de la Línea A lleva un avance, al 30 de septiembre de 2025, de 59.14%.

De igual forma, se mantiene en 28.57% de avance el proyecto para reincorporar siete trenes férreos a la Línea A. “De los 11 trenes férreos modelo FM95A de seis carros, sólo se proporcionó revisión general a seis de ellos, por lo que se detuvieron y usaron como banco de refacciones cinco trenes por falta de recursos, lo anterior, con el objetivo de no poner en riesgo la seguridad de los usuarios. El fabricante recomienda la revisión general a los 750 mil km y los trenes antes mencionados contaban con más de un millón de kilómetros recorridos”.

El informe también detalla que de 2014 a la fecha, los recursos concentrados en el Fideicomiso Maestro del Metro, que fue creado tras el aumento de dos pesos en la tarifa, más intereses y productos financieros, ascendieron a 28 mil 151 millones de pesos.

“Al 30 de septiembre de 2025, el monto de los egresos acumulados del Fideicomiso en la ejecución de los proyectos que se encuentran en proceso asciende a 27 mil 216 millones”, señala el documento.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl