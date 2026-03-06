Más Información

Jefe de los Pakal declaró colección de autos clásicos a precio de ganga; compró BMW de 1961 por 12 mil pesos

La mañanera de Sheinbaum, 06 de marzo, minuto a minuto

Feminicidio: La violencia que cree tener permiso

Denuncias de la ASF se desplomaron en 2025

Nuevo caso de desaparición de una alumna de la UAEM; solicitan ayuda para encontrar a Stephanye Contreras, estudiante de Nutrición

Monreal descarta que reforma electoral sea aprobada; “al buen entendedor pocas palabras”, expresa

El Metro informó que cuenta con el acompañamiento técnico y supervisión de especialistas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), para el desmontaje y resguardo de obras muralísticas y reproducciones arqueológicas que se ubican en la Línea 2, donde se realizan trabajos de mejora de imagen con miras al Mundial de Futbol 2026.

Indicó que a través de su área de cultura se solicitó el apoyo de acompañamiento técnico del Centro Nacional de Conservación y Registro de Patrimonio Artístico Mueble (CENCROPAM) del INBAL con el propósito de verificar que el retiro de las obras se realice con criterios profesionales de conservación y manejo especializado.

Una vez concluidos los trabajos “las obras serán reinstaladas en los sitios que corresponden, en tanto, permanecerán bajo resguardo del Metro, en almacenamiento y bajo condiciones que permitan su adecuada conservación”, precisó.

Entre las piezas están las maquetas que describen al Templo Mayor, el México Virreinal y México independiente, de la estación Zócalo.

