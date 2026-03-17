La alcaldía Venustiano Carranza destinará 10 millones de pesos para la rehabilitación del Mercado de Sonora.

A propuesta de la alcaldesa Evelyn Parra, el Concejo de la alcaldía aprobó, durante la Séptima Sesión Extraordinaria dicha asignación presupuestal, con el objetivo de mejorar las condiciones de este emblemático centro de comercio tradicional de la Ciudad de México.

Estas acciones de rehabilitación del Mercado de Sonora se complementan con el apoyo económico que, en coordinación con la alcaldía y el Gobierno de la Ciudad de México, se otorga a cada uno de los locatarios que decidieron cambiar de giro, consistente en 50 mil pesos por comerciante.

Asimismo, ya son asesorados por el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (Fondeso) para invertir de manera eficiente estos recursos y, una vez consolidados sus nuevos negocios, podrán acceder a créditos adicionales que les permitan fortalecer su actividad comercial con el objetivo de que este tradicional mercado se consolide como un punto turístico de la capital rumbo al Mundial 2026.

La alcaldesa Evelyn Parra y su equipo presentaron ante el Concejo el proyecto para llevar a cabo los trabajos de rehabilitación, que contemplan la sustitución del drenaje, la renovación de los pisos de granito, la rehabilitación de la zona de la tolva, la impermeabilización del arcotecho, la fabricación de bastidores de colindancias, así como el mantenimiento de canalones y de la instalación eléctrica, en beneficio de sus 407 locales comerciales.

Este proyecto ha sido defendido por la edil Parra Álvarez, quien se comprometió a rehabilitar este mercado visitado por nacionales y extranjeros y que en parte, su gran población flotante es por la cantidad de personas que acuden a diario a este mercado histórico y que hace dos meses, 84 locatarios cambiaron de giro y dejaron de exhibir y vender animales vivos en el Mercado de Sonora.