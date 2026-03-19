De acuerdo a la Estadística del Transporte Urbano de Pasajeros (ETUP) que presenta el INEGI, el Metro de la Ciudad de México incrementó en 4.4% el número de pasajeros transportados, al pasar de 96.6 millones en enero de 2025 a 100.8 millones en enero de 2026.

El Metro informó que la estadística refiere que en enero del año anterior se realizaron 170.1 millones de viajes en toda la Zona Metropolitana del Valle de México, a través de los diferentes medios de movilidad, en tanto que en enero de este año se transportaron 173.9 millones de personas, de los cuales 100.8 millones lo hicieron en Sistema de Transporte Colectivo.

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El Metro de la Ciudad de México incrementó en 4.4% el número de pasajeros transportados, al pasar de 96.6 millones en enero de 2025 a 100.8 millones en enero de 2026. (Foto: especial)

El mismo reporte estadístico, refiere un incremento en el número de kilómetros recorridos por los trenes, al pasar de 3.3 millones a 3.6, con una variación del 8%.

Durante todo el 2025, en el Metro se realizaron mil 241 millones 582 mil 324 viajes, lo cual representó un porcentaje superior de casi 6%, respecto a 2024, año en el que se realizaron mil 171 millones de viajes.

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