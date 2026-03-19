Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportaron retrasos, saturación y fallas en diversas líneas la mañana de este jueves, lo que generó molestias entre quienes denunciaron largos tiempos de espera y trenes con alta afluencia.

En la Línea 12, usuarios señalaron dificultades para abordar debido a la saturación en estaciones como Nopalera: “Agilicen la L12, desde nopalera no es posible subir”, dijo un usuario, mientras que otro agregó “¿Qué pasa en la línea 12 ahora???!!!! Los odio.”

El STC respondió: “Buen día. En este momento la Línea 12 presenta alta afluencia, se envían unidades vacías a las estaciones de mayor demanda.”

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En la Línea 4, pasajeros indicaron esperas de hasta 10 minutos sin paso de trenes: “La línea de Santa Anita, ni sus luces desde hace 10 min”, comentó un usuario, y otro añadió “La línea 4 del Metro es pésimo el servicio, ¿hay algún tema?”

El STC explicó: “Buen día, se retira un tren para revisión en la Línea 4, por lo que la marcha es lenta. En breve se normalizará la circulación de los trenes.”

Respecto a la Línea 2, se reportó saturación en la estación Hidalgo, con usuarios que indicaron haber visto pasar pocos trenes en lapsos prolongados: “¿Qué onda con la estación Hidalgo dirección Cuatro Caminos? Ni podemos entrar, solo han pasado 2 trenes desde hace como 20 minutos”, dijo un usuario, mientras otro señaló “Hay muchísima gente en la estación Hidalgo L2 y ya ha tardado el metro, el anterior venía llenísimo y en este no ha pasado seguido.”

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El STC informó: “Buen día. Se presenta alta afluencia en la Línea 2, se agiliza el avance de los trenes desde las terminales.”

En la Línea A, usuarios denunciaron tiempos de espera de hasta 15 minutos y avance lento de los trenes, principalmente en estaciones como Acatitla y Los Reyes: “15 minutos esperando abordar en Acatitla, no es buena circulación tío metro”, expresó un usuario, y otro comentó “La línea A dirección Pantitlán no tiene buen avance, la afluencia ya es mega alta, desde Los Reyes esto está fatal.”

En la Línea 1, pasajeros reportaron retrasos prolongados y detenciones constantes entre estaciones: “Línea 1 dirección Observatorio. Estoy en la estación Moctezuma, el metro ya se tardó en avanzar más de lo señalado”, indicó un usuario, mientras otro agregó “L1 pésima. Paradas eternas en todas las estaciones.”

En la Línea 3, usuarios denunciaron marcha lenta y detenciones de hasta 10 minutos en estaciones sin aparente causa: “¿Por qué la línea 3 dirección Universidad lleva marcha muy lenta si no está lloviendo?”, cuestionó un usuario, y otro señaló “Línea 3 se está deteniendo 10 minutos en cada estación.”

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