Más Información

“El Mencho” buscaba controlar corredor de cocaína y precursores químicos

“El Mencho” buscaba controlar corredor de cocaína y precursores químicos

Petróleo se dispara por guerra con Irán; es la peor crisis energética desde la década de 1970: WSJ

Petróleo se dispara por guerra con Irán; es la peor crisis energética desde la década de 1970: WSJ

CDMX se pinta de morado en 8M; “el Mundial es una burla en un país donde matan a 15 mujeres al día”, gritan en marcha

CDMX se pinta de morado en 8M; “el Mundial es una burla en un país donde matan a 15 mujeres al día”, gritan en marcha

Marchan mujeres en estados de México; exigen fin de la violencia machista

Marchan mujeres en estados de México; exigen fin de la violencia machista

Sorprende millonario con fiesta de XV años; es contratista de Pemex

Sorprende millonario con fiesta de XV años; es contratista de Pemex

En marcha del 8M, Ivanna de 9 años exige sentencia para su violador; “las niñas no se tocan, no se violan, no se matan”, exigen

En marcha del 8M, Ivanna de 9 años exige sentencia para su violador; “las niñas no se tocan, no se violan, no se matan”, exigen

El alcalde Fernando Mercado destacó que muy pronto el Cablebús llegará a La Magdalena Contreras.

A través de sus redes sociales, el edil expuso que esta nueva línea del Cablebús saldrá del Metro Mixcoac, pasará por la alcaldía y llegará a San Bartolo Ameyalco.

“Muy pronto nuestra alcaldía contará con una línea del Cablebús que conectará las zonas altas de Contreras con la estación Mixcoac, reduciendo tiempos de traslado y mejorando la movilidad para miles de vecinas y vecinos. ¡Más conexión, más movilidad y mejores oportunidades para nuestra comunidad!”, escribió.

En su posteo, que estuvo acompañado por una animación, precisó que las 12 estaciones de esta línea serán: Mixcoac, ubicada en la alcaldía Benito Juárez; Olivar del Conde, Santa Lucía, Enrique Cabrera, Pueblo de Tetelpan, Lomas de la Era, y San Bartolo Ameyalco, ubicadas en Álvaro Obregón; y Glaciar, El Tanque, Barros Sierra, Oasis, y Oyamel, en La Magdalena Contreras.

De acuerdo con el proyecto, la ruta tendrá una longitud aproximada de 15.4 kilómetros. El tiempo de recorrido entre la terminal Oyamel y Mixcoac será de aproximadamente 40 minutos.

La estación El Tanque servirá como punto de bifurcación hacia la antena que llegará a San Bartolo Ameyalco.

Las empresas Gami Ingeniería e Instalaciones y Doppelmayr México serán las encargadas de la construcción de la Línea 5 del Cablebús, que irá de la alcaldía Álvaro Obregón a Magdalena Contreras, y tendrá un costo de 7 mil 868 millones 146 mil pesos con IVA incluido. La obra estaba programa para iniciar el 28 de noviembre pasado y deberá estar concluida el 28 de mayo de 2028, es decir, 913 días de trabajos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]