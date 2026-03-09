El alcalde Fernando Mercado destacó que muy pronto el Cablebús llegará a La Magdalena Contreras.

A través de sus redes sociales, el edil expuso que esta nueva línea del Cablebús saldrá del Metro Mixcoac, pasará por la alcaldía y llegará a San Bartolo Ameyalco.

“Muy pronto nuestra alcaldía contará con una línea del Cablebús que conectará las zonas altas de Contreras con la estación Mixcoac, reduciendo tiempos de traslado y mejorando la movilidad para miles de vecinas y vecinos. ¡Más conexión, más movilidad y mejores oportunidades para nuestra comunidad!”, escribió.

En su posteo, que estuvo acompañado por una animación, precisó que las 12 estaciones de esta línea serán: Mixcoac, ubicada en la alcaldía Benito Juárez; Olivar del Conde, Santa Lucía, Enrique Cabrera, Pueblo de Tetelpan, Lomas de la Era, y San Bartolo Ameyalco, ubicadas en Álvaro Obregón; y Glaciar, El Tanque, Barros Sierra, Oasis, y Oyamel, en La Magdalena Contreras.

De acuerdo con el proyecto, la ruta tendrá una longitud aproximada de 15.4 kilómetros. El tiempo de recorrido entre la terminal Oyamel y Mixcoac será de aproximadamente 40 minutos.

La estación El Tanque servirá como punto de bifurcación hacia la antena que llegará a San Bartolo Ameyalco.

Las empresas Gami Ingeniería e Instalaciones y Doppelmayr México serán las encargadas de la construcción de la Línea 5 del Cablebús, que irá de la alcaldía Álvaro Obregón a Magdalena Contreras, y tendrá un costo de 7 mil 868 millones 146 mil pesos con IVA incluido. La obra estaba programa para iniciar el 28 de noviembre pasado y deberá estar concluida el 28 de mayo de 2028, es decir, 913 días de trabajos.