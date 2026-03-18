El alcalde Giovani Gutiérrez aseguró que en Coyoacán se siguen preparando para recibir al Mundial con obras que perduran, por lo que se encuentran rehabilitando deportivos.

Este miércoles el Gobierno de la Ciudad de México convocó a los integrantes del comité para el seguimiento de la organización de la Copa del Mundo a reunión en donde se comenzaron a afinar detalles para agilizar tránsito vehicular y desplazamiento de quienes acudirán a los encuentros en el Estadio Azteca.

Al final, en entrevista, Giovani Gutiérrez informó que en la demarcación hay completa coordinación con el gobierno central y fuerzas federales para trabajar en coordinación en todos los ámbitos.

“Estas reuniones se llevarán a cabo de manera quincenal, con el propósito de abordar distintos temas estratégicos. En el próximo encuentro se trabajará particularmente en materia de turismo. Todo lo que se está planteando en estas mesas de trabajo con la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, no responde únicamente a la Copa del Mundo. Si bien existe una atención especial hacia este evento que tendrá lugar en junio y julio, las acciones de gobierno incluidas las políticas públicas y la obra pública están concebidas para generar un impacto duradero en beneficio de la ciudad”, expuso.

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Detalló que, con motivo de la Copa del Mundo, se han rehabilitado los deportivos y en particular se dio especial atención a uno de los más grandes de la Ciudad de México, el Parque Ecológico Huayamilpas, cuya primera etapa de rehabilitación se entregó este miércoles.

Este centro deportivo fue objeto de rehabilitación y construcción de nuevas áreas, con el fin de contar con espacios dignos, limpios y renovados para que niñas, niños y jóvenes participen en todas las disciplinas deportivas con el objetivo de fomentar la salud y el desarrollo sano.

“Estamos listos para este gran evento mundial, porque los ojos de todos se concentrarán en Coyoacán. Coyoacán es la sede, y no sólo del Mundial, también del deporte, también del desarrollo, también de las obras, y por ello, con estas acciones como en Huayamilpas, demostramos que seguimos imparables”, dijo el edil.

En esta primera etapa en el Parque Ecológico Huayamilpas se intervinieron tres canchas deportivas, dos de fútbol 11 y una de fútbol 7, se modernizó la instalación eléctrica del parque, se instalaron postes y más de 100 luminarias LED

También se rehabilitó el skatepark, la pista de patinaje y los módulos de sanitarios.

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