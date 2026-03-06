Al inaugurar la quinta edición de la Feria Internacional del Libro de Coyoacán (FILCO), el alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar destacó que un libro no sólo transmite conocimiento, también construye ciudadanía, despierta imaginación y fortalece la libertad.

Acompañado por la escritora Elena Poniatowska; el presidente municipal de Huajuapan de León, Luis de León Martínez; la secretaria de Cultura de Tlaxcala, Karen Álvarez; la Embajadora Adjunta del Reino Unido en México, Rachel Brazier y el presidente y fundador de la FILCO, Gerardo Valenzuela, se cortó el listón inaugural de esta feria literaria, que reunirá a más de 900 sellos editoriales, 350 actividades y dos mil invitados.

Giovani Gutiérrez inaugura Feria Internacional del Libro de Coyoacán; participan más de 243 expositores. Foto: Especial.

El alcalde destacó que Coyoacán ha sido históricamente un territorio donde la cultura florece siempre: “Los libros son puentes entre generaciones y en cada una de las páginas se preserva la identidad de una nación, por eso celebramos hoy a las mujeres y hombres escritores, poetas, dramaturgos, ensayistas, historiadores, de México, pero en especial a quienes han hecho de Coyoacán su casa y fuente de inspiración”.

El presidente y fundador de la FILCO, Gerardo Valenzuela, agradeció el respaldo del alcalde Giovani Gutiérrez, por ser un gran promotor cultural y por siempre abrirles las puertas. “En esta quinta edición nos sentimos profundamente orgullosos, en cinco años hemos demostrado que esto no es simplemente un evento, es un encuentro, es un movimiento cultural que ha contribuido a reavivar el espíritu cultural de Coyoacán y proyectarlo a nivel nacional e internacional”, apuntó.

La FILCO 2026 se llevará a cabo del 6 al 15 de marzo en los jardines Hidalgo y Centenario. En esta edición participarán más de 243 expositores y se realizarán alrededor de 260 conferencias, presentaciones de libros, exposiciones de arte y múltiples actividades gratuitas para el público. Son invitados el Reino Unido, el estado de Tlaxcala, el municipio de Huajuapan de León y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

