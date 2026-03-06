Un motociclista perdió la vida luego de derrapar con su unidad en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

El incidente ocurrió en el cruce de la avenida General Mariano Escobedo y la calle Laguna de Mayrán, en la colonia Anáhuac, donde el conductor de la motocicleta perdió el control y cayó sobre el asfalto.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima era un joven de 22 años de edad, identificado como Erick “R”, quien viajaba a bordo de su motocicleta cuando ocurrió el percance.

Paramédicos y elementos de seguridad acudieron al sitio; sin embargo, el joven ya no contaba con signos vitales al momento de ser valorado.

La zona fue acordonada por policías en espera del arribo de personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y de servicios periciales, quienes realizaron las primeras diligencias para determinar las causas del incidente y efectuar el levantamiento del cuerpo.

Autoridades capitalinas iniciaron las indagatorias correspondientes para esclarecer cómo ocurrió el derrape que derivó en la muerte del motociclista.

