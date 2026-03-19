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La se convirtió en el primer gobierno subnacional que obtiene la Certificación de su Huella de Carbono conforme a la Norma Internacional ISO 14064-1:2018, otorgada por la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR).

Esta certificación permite medir, gestionar y reportar las generadas por las actividades de una organización, constituyendo una herramienta fundamental para establecer metas de reducción, fortalecer la acción climática y plantear políticas con enfoque sustentable.

Durante el evento, el alcalde destacó que esta certificación representa un esfuerzo institucional que pone como referente a Álvaro Obregón.

“Álvaro Obregón es uno de los dos mil 478 municipios del país, y hoy nos convertimos en la alcaldía número uno, no hay otro gobierno subnacional, municipio o alcaldía que haya alcanzado esta certificación. Por eso decidimos tomar con seriedad y compromiso la política pública verde, evaluamos los alcances y vamos a predicar con acciones”, señaló.

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El proceso de auditoría fue acompañado en todo momento por AENOR México, organismo con reconocimiento internacional en la evaluación de estándares de calidad, sostenibilidad y gestión ambiental.

Miguel Eduardo Montecino, director de AENOR México y Latam Norte, reconoció el compromiso ambiental de Álvaro Obregón.

“Es un orgullo para AENOR entregar la certificación y saber que instituciones públicas están tomando la batuta en temas medioambientales. Ustedes tienen el liderazgo nacional porque son los primeros en todo México en obtener esta certificación”, agregó.

López Casarín recibió el certificado oficial y entregó copias del mismo a las Direcciones Generales que participaron en el proceso de auditoría para que sean colocadas en las áreas evaluadas.

Asimismo, se otorgaron reconocimientos a más de 100 personas servidoras públicas que contribuyeron al proceso de certificación mediante la recopilación de información, revisión de procesos y cumplimiento de los criterios establecidos.

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