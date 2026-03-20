Con 39 espacios activos y la participación de más de 2 mil 800 portadores de cultura, arrancó hoy la Cumbre Tajín, "Tapaxawan, Alegría que une culturas".

En el municipio de Papantla, cuna de la cultura totonaca, el encuentro artístico, cultural y musical contempla presentaciones de danzas, sones, marimba, medicina tradicional y propuestas contemporáneas.

En el Parque Temático Takilhsukut se abrieron espacios como los nichos de la Música, la Purificación, Aromas y Sabores, la Juventud y el Gastronómico, junto con el Árbol del Zapote, el Árbol del Flamboyán y Yolpaki, este último, punto de encuentro de artesanos y productores.

Arranca Cumbre Tajin "Tapaxawan, Alegría que une culturas"; Rocío Nahle destaca valor vivo de las culturas originarias. Foto: Especial.

Fue durante el equinoccio de primavera, momento de renovación y significado para los pueblos originarios, cuando autoridades dieron por inaugurado el festival.

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YeEn el Kantiyán, Casa Grande de la Sabiduría Totonaca, el Consejo de Ancianos realizó la ceremonia de solicitud de permiso a las deidades.

En tanto, en la Plaza del Volador, se llevó a cabo el ritual de los Voladores, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, expresión que simboliza los cuatro puntos cardinales, el ciclo del tiempo y la relación del ser humano con la naturaleza.

Arranca Cumbre Tajin "Tapaxawan, Alegría que une culturas"; Rocío Nahle destaca valor vivo de las culturas originarias. Foto: Especial.

La ceremonia inaugural culminó con la participación simultánea de las danzas de Guaguas, Negritos y Quetzales, junto a agrupaciones invitadas, marcando el inicio de tres días de celebración e intercambio cultural.

El encuentro cultural, artístico y de tradiciones, se efectuará del 20 al 22 de marzo en la zona arqueológica de El Tajín y los distintos escenarios dispuestos a su alrededor.

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Habrá más de 2 mil actividades en 39 espacios del Parque Temático Takilhsukut de la zona indígena del totonacapan.

La gobernadora Rocío Nahle García destacó el valor vivo de las culturas originarias.

Arranca Cumbre Tajin "Tapaxawan, Alegría que une culturas"; Rocío Nahle destaca valor vivo de las culturas originarias. Foto: Especial.

“Hoy nos reunimos para reconocer, honrar y celebrar la grandeza del pueblo totonaco y de los pueblos originarios de Veracruz, cuya herencia cultural es raíz, identidad y guía para nuestro presente y nuestro futuro”.

Subrayó que Cumbre Tajín trasciende como espacio de memoria y continuidad, “no es solo un evento, es un acto de memoria viva. Reafirmamos que nuestra cultura no es pasada, es presente y es destino”.

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