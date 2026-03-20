Juchitán, Oax. – Maestros de la sección 22 del SNTE concluyen este viernes con sus protestas frene al acceso principal de la refinería de Salina Cruz, en el marco del paro laboral de 72 horas convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Como resultado de la protesta, decenas de pipas quedaron varadas a lo largo de la Calzada Refinería, que no pudieron ingresar a cargar sus productos como gasolina y diésel, aunque en las estaciones de servicio del Istmo no reportaron el desabasto de combustible.

Maestros de la Sección 22 del SNTE bloquearon la refinería de Salina Cruz en su tercer día de paro laboral. Foto: Especial.

A las dos de la tarde termina nuestra jornada de lucha de 72 horas, pero mantenemos nuestra exigencia para que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, acceda al diálogo directo con la Comisión Nacional Única Negociadora (CNUN) de la CNTE, dijeron.

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El representante regional de la sección 22 en el Istmo, José Ángel Santiago Pineda, dijo que, en las semanas venideras, el magisterio oaxaqueño discutirá y aprobará nuevas acciones en su lucha para echar abajo las reformas al sistema de pensiones.

Santiago Pineda insistió además en la necesidad de que el gobierno federal voltee sus ojos hacia el Istmo, no solo por los desafíos del Corredor Interoceánico, sino por el clima de inseguridad y violencia que afecta a la población.

Maestros de la Sección 22 del SNTE bloquearon la refinería de Salina Cruz en su tercer día de paro laboral. Foto: Especial.

No podemos normalizar la ola de asesinatos que han ocurrido en diversos municipios istmeños, y de manera particular, es necesario reforzar la seguridad en las instalaciones educativas para proteger la integridad de alumnos, maestros y padres de familia, indicó.

Las instalaciones de la refinería fueron liberadas alrededor de 15:00 horas, y con esta acción concluyó el paro de los docentes en la región del Istmo de Tehuantepec.

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