Con el propósito de fortalecer la energía y el desarrollo de Aguascalientes, la gobernadora Tere Jiménez Esquivel (PAN) firmó un convenio entre la Agencia de Energía del Estado de Aguascalientes (Ageea) y la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee).

“La energía y el agua son el motor del desarrollo y, por eso, trabajamos todos los días para abrir más los canales a las energías limpias, para que Aguascalientes siga compitiendo con el mundo con innovación y tecnología”, afirmó.

Asimismo, anunció que se promueve la instalación de paneles solares en las micro, pequeñas y medianas empresas; así como calentadores solares en los hogares.

Lee también Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos de Aguascalientes estrena laboratorio de IA; gobernadora entrega infraestructura

En la firma participaron Agencias y Comisiones de electricidad y desarrollo. Foto: Cortesía.

El evento se efectuó en las instalaciones del Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias, en donde la gobernadora tomó protesta a los integrantes del XVIII Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas (CIME) del estado de Aguascalientes, cuyo presidente, Michael Rodríguez Alonso, reconoció la labor de esta asociación, en el 40 aniversario de su fundación.

En su momento, José Alberto Valdés Palacios, director general de Desarrollo y Sustentabilidad Energética de la Secretaría de Energía del Gobierno Federal (Sener), resaltó las acciones de la gobernadora.

Lee también Evelyn Salgado presenta estrategia contra embarazo adolescente; refuerzan acciones contra matrimonio infantil en Guerrero

Gobernadora Tere Jiménez Esquivel. Foto: Cortesía.

“Aguascalientes se ubica entre los tres primeros lugares con mejor índice de intensidad energética, primer lugar de generación distribuida per cápita y primer lugar en la instalación de calentadores solares”, expuso.

Y especificó que “no es nada más un dicho, Aguascalientes es un gigante de nuestro país, por la forma en la que se está desarrollando, la forma en la que está atrayendo inversiones y la forma tan ejemplar en la que se ha colocado en el tablero de los indicadores energéticos del país. Realmente es un ejemplo a nivel nacional".

A su vez, Israel Jáuregui Nares, director de la Conuee, mencionó que el convenio que “hoy se firmó permitirá que el consumo de energía en el estado sea más eficiente e inteligente, de tal manera que se genere un importante ahorro para las futuras generaciones”.

Lee también La Cuarta Transformación ya dejó huella en Quintana Roo, asegura Mara Lezama; destaca inversión extranjera directa

La gobernadora tomó protesta a los integrantes del XVIII Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas (CIME). Foto: Cortesía.

Además subrayó que “tenemos que entender el ahorro como un uso inteligente de la energía; es decir, tener los mismos servicios con menor costo; ahorrar energía no es apagar el aire acondicionado ni apagar las luces de las escaleras de emergencia, eso no es ahorro de energía; el ahorro de energía es tener el mismo bien con menos consumo. Recuerden que la energía más cara es la que no tenemos; la energía más barata es la que no necesitamos”.

Y Rodolfo Castillo López, presidente de la Federación de Ingenieros Mecánicos, Electricistas, Electrónicos y Ramas Afines de la República Mexicana, A. C. presentó el Mecanismo de Implementación Territorial de Políticas de Eficiencia Energética, cuyo objetivo es diseñar e implementar soluciones para el ahorro de energía, de tal manera que ello se traduzca en un menor consumo, reducción de costos, disminución de gases de efecto invernadero y el fortalecimiento de la soberanía energética en México.

“Decidimos presentar este programa en Aguascalientes, porque es un estado que lo tiene todo para convertirse en referente en materia energética”, destacó.

Lee también Convención Bancaria acuerda avanzar en la digitalización; buscan agilizar tiempos en casetas de cobro y gasolineras

Asimismo Jorge Armando Llamas Esparza, director general de la Agencia de Energía del Estado de Aguascalientes, destacó que Aguascalientes ocupa el segundo lugar en la generación de energías limpias a nivel nacional, además de que genera más de 1,200 megawatts que se inyectan a la red nacional de transmisión.

“Todo es gracias a la visión, al compromiso y al entendimiento de la necesidad de impulsar al sector energético, de nuestra gobernadora Tere Jiménez; gracias por impulsar este tema tan importante para el crecimiento y la competitividad del estado”, comentó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cdm