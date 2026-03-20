Culiacán, Sin., 20 de marzo. - La violencia volvió acentuarse en la capital del estado, con cinco nuevos asesinatos a balazos en diversos hechos, en los que tres personas más, entre ellos una mujer y un menor de edad resultaron lesionados, pese a la intensa vigilancia que mantiene el Ejército y la Guardia Nacional en puntos estratégicos.

Un reporte de disparos de armas de fuego en la Colonia Progreso, activó a los elementos de seguridad y del Ejército, los cuales, al acudir a un domicilio, ubicado por la avenida Alfa, fueron informados que una mujer y un menor de edad, salieron corriendo heridos solicitando auxilio.

Pese a la intensa vigilancia del Ejército y Guardia Nacional, los hechos de violencia en Culiacán no paran. Foto: Especial.

Personal de la Policía Municipal y Estatal fueron notificados que en el interior del inmueble se encontraba un hombre muerto a balazos, sin que se conozca su identidad, solo se conoce que personas desconocidas les dispararon desde el exterior.

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En otro hecho, hombres armados atacaron a balazos a una persona que se encontraba en un negocio de mariscos que se ubica en una casa, en la colonia Industrial Bravo, la victima de nombre Osvaldo “N”, de 50 años de edad, perdió la vida en ese lugar a causa de las lesiones que presentó.

En la colonia los Huizaches, en la parte sur de Culiacán, una persona de apariencia joven fue privado de la vida de varios disparos de armas automáticas por personas desconocidas, los cuales lograron huir del lugar.

Entre los lesionados hay una mujer y un menor de edad. Foto: Especial.

La Policía Municipal fue notificada a través de las líneas de emergencia que, en un negocio, presuntamente de papelería, de la colonia Tierra Blanca, en la parte sur de la capital del estado, tres personas del sexo masculino habían sido atacados a balazos.

En el lugar de los hechos, en dicho negocio, presuntamente utilizado como un minicasino clandestino, ubicado por la calle Francisco Márquez, se encontraron a dos hombres muertos a balazos y un tercero herido, el cual fue llevado a un hospital.

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