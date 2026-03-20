Tlaxiaco. – “La última persona con quien se vio Roxana fue con su novio, Dagoberto López, la noche del día 20 de febrero”, indica la familia de la joven originaria del pueblo triqui, San Martín Itunyoso, a un mes de su desaparición; autoridades aún no inician la búsqueda, tampoco han informado las líneas de investigación para dar con el paradero de Roxana, señala la familia a EL UNIVERSAL.

Roxana López Martínez de 24 años de edad, fue vista por última vez el pasado viernes 20 de febrero del 2026 en el domicilio de Dagoberto López Díaz, en San Martín Itunyoso. Dagoberto es sobrino del actual presidente municipal de Itunyoso, Vilgaid López Guadalupe.

“Tememos que algo le haya pasado a Roxana, porque hemos recibido amenazas por seguir exigiendo su localización, además de que Dagoberto es el sobrino del presidente municipal. Pedimos el apoyo a todos los ciudadanos para que sigan compartiendo su dicha de búsqueda para que aparezca pronto”, dijeron.

Y es que la familia de Roxana teme que no sea localizada pronto la joven, por la cercanía entre Dagoberto y el edil de Itunyoso, además de afirmar que han recibido amenazas por parte de la familia de Dagoberto al pedir que dé a conocer la ubicación de Roxana.

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Además, las autoridades como la Fiscalía de Oaxaca, así como la Comisión de Búsqueda no han iniciado una búsqueda con órdenes de cateo, pese a las pruebas presentadas en la denuncia de quien resulte responsable, presentada por la familia de Roxana, tampoco existe una coordinación con las autoridades municipales para que la búsqueda sea más pronto.

“Pues no han empezado a recorrer a lugares que podríamos localizarlo, tampoco hay órdenes de aprehensión pese a las pruebas que se han presentado. Lo más que han hecho es pegar las fichas de búsqueda en la comunidad”, dijo uno de los integrantes de la familia.

A un mes de su desaparición, autoridades no inician búsqueda de Roxana; fue vista por última vez con su novio, sobrino de edil de Itunyoso, Oaxaca. Foto: Especial

La familia explicó que se encuentran preocupados por Roxana debido a que este viernes se cumple un mes que no se sabe nada de ella. “Hay vecinos que vieron a Roxana en el domicilio de Dagoberto ese día del 20 de febrero, además fue el último día que se comunicó con su hermana”.

Pese a esto, la familia de Dagoberto niega haber visto a la joven, tampoco han querido poner a Dagoberto a disposición de las autoridades para deslindarse de los señalamientos.

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Roxana López mantenía una relación de casi siete años con Dagoberto, es egresada de ingeniera en agronomía del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca (ITVO), mientras que Dagoberto continúa sus estudios en el Instituto Tecnológico de la Ciudad de Tlaxiaco.

Cuando Roxana desapareció llevaba puesta una sudadera gris con gorro, pantalón de mezclilla azul y tenis blancos. La joven de 24 años es delgada, mide 1.65 metros de altura, es de tez morena clara, cara ovalada, frente amplia, cejas pobladas, ojos grandes de iris café oscuro, nariz mediana, boca grande, labios regulares, mentón ovalado, de cabello lacio, largo y teñido de castaño.

“Mi familia y yo no tenemos ninguna noticia de ella; ver el dolor de nuestra madre al no saber de su hija es una tristeza inmensa. Cualquier información, ya sea de manera directa o anónima, puede ser comunicada a los teléfonos oficiales de la fiscalía”, pide el hermano de la joven.

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