Gobierno de México conmemora este sábado 21 de marzo el 220 aniversario del expresidente de México, Benito Juárez García.

Distintas dependencias y políticos de la autonombrada cuarta transformación han expresado en redes sociales su reconocimiento a Juárez, quien este sábado será conmemorado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Guelatao, Oaxaca.

"En el natalicio de Benito Juárez, se recuerda su legado en la consolidación del Estado de derecho, la defensa de la soberanía y la vigencia de las instituciones.

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"Su pensamiento continúa siendo un referente de justicia, legalidad y servicio público", expresó la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Para las 11:00 horas se tiene previsto que la presidenta Claudia Sheinbaum encabece el 220 aniversario del natalicio de Benito Juárez García en la explanada municipal de Guelatao.

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