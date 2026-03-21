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Gobierno de México conmemora este sábado el 220 aniversario del expresidente de México, Benito Juárez García.

Distintas dependencias y políticos de la autonombrada cuarta transformación han expresado en redes sociales su reconocimiento a Juárez, quien este sábado será conmemorado por la presidenta en Guelatao, .

"En el natalicio de Benito Juárez, se recuerda su legado en la consolidación del Estado de derecho, la defensa de la soberanía y la vigencia de las instituciones.

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"Su pensamiento continúa siendo un referente de justicia, legalidad y servicio público", expresó la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Para las 11:00 horas se tiene previsto que la presidenta Claudia Sheinbaum encabece el 220 aniversario del natalicio de Benito Juárez García en la explanada municipal de Guelatao.

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