La Noche de Primavera 2026 se llevará a cabo el 21 y 22 de marzo en la Ciudad de México, con la participación de 75 agrupaciones y artistas que se presentarán en 20 sedes distribuidas a lo largo de la capital.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, compartió a través de sus redes sociales la programación correspondiente al sábado 21 de marzo, la cual incluye una amplia oferta musical en distintos puntos emblemáticos de la ciudad.

En el Zócalo, las actividades arrancan desde las 11:30 horas con Sensación Barranco y continúan con una serie de agrupaciones sonideras como Sonido Nueva Sensación, Sonido Kanela, Sonido Fostermanía y Sonido Súper Estrella.

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A lo largo de la tarde y noche se suman artistas como Alis Pedraza “La Sabanera”, El Junior Ritmo y Sorpresa, Sonido Gatúbela, Sonido 69, Sonido Errestar y Sonido Retro, hasta llegar al cierre con Sonido Cóndor, que se presentará de 23:00 a 01:00 horas.

En el Monumento a la Revolución, el escenario ofrecerá presentaciones de Kerigma a las 16:20 horas, seguido por Guillermo Briseño, Meme del Real y Cecilia Toussaint; el cierre estará a cargo de Los Lobos, quienes se presentarán de 22:30 a 24:00 horas.

En el balcón del Museo del Estanquillo, la programación inicia a las 16:15 con propuestas como Anna Asspa junto a Jaime Tzompantzi y Cuija Besucona con Sebastián Díaz Barriga; posteriormente se presentan Chris Uribe en formato de ópera, Colectivo Tonka, Diana Mata, Ánuar Zúñiga con Rosario Loperena y proyectos de hip hop como Zticma + Zett y Danger AK con invitado Ese O, quienes cerrarán la jornada de 21:00 a 22:00 horas.

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El Kiosco de la Alameda Central tendrá actividad a partir de las 16:00 horas con La China Sonidera, seguida por DJ Milf; más tarde se presentarán Piñata Protest, Pauli y Amandititita, cerrando la noche con la sesión de Pablito Mix de 22:00 a 23:30 horas.

En el Monumento a Beethoven, el público podrá disfrutar desde las 16:00 horas a los Hermanos Menores, Bella Litsa y Black Pantera.

Además, contará con la participación de Santiago Motorizado a las 20:00 horas, seguido por La Tremenda Korte, quienes cerrarán de 22:00 a 23:30 horas.

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La Plaza Tolsá ofrecerá una programación que inicia a las 18:00 con Sickick, seguido por Fat Hamster & Kang New.

Más tarde se presentarán Retro Cassetta y Magnolia Coronado, mientras que el cierre correrá a cargo de Potochkine, de 23:30 a 01:00 horas.

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