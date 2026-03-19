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La se llevará a cabo el 21 y 22 de marzo en la , con la participación de 75 agrupaciones y artistas que se presentarán en 20 sedes distribuidas a lo largo de la capital.

La jefa de Gobierno, , compartió a través de sus redes sociales la programación correspondiente al sábado 21 de marzo, la cual incluye una amplia oferta musical en distintos puntos emblemáticos de la ciudad.

En el , las actividades arrancan desde las 11:30 horas con Sensación Barranco y continúan con una serie de agrupaciones sonideras como Sonido Nueva Sensación, Sonido Kanela, Sonido Fostermanía y Sonido Súper Estrella.

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A lo largo de la tarde y noche se suman artistas como Alis Pedraza “La Sabanera”, El Junior Ritmo y Sorpresa, Sonido Gatúbela, Sonido 69, Sonido Errestar y Sonido Retro, hasta llegar al cierre con Sonido Cóndor, que se presentará de 23:00 a 01:00 horas.

En el Monumento a la Revolución, el escenario ofrecerá presentaciones de Kerigma a las 16:20 horas, seguido por Guillermo Briseño, Meme del Real y Cecilia Toussaint; el cierre estará a cargo de Los Lobos, quienes se presentarán de 22:30 a 24:00 horas.

En el balcón del Museo del Estanquillo, la programación inicia a las 16:15 con propuestas como Anna Asspa junto a Jaime Tzompantzi y Cuija Besucona con Sebastián Díaz Barriga; posteriormente se presentan Chris Uribe en formato de ópera, Colectivo Tonka, Diana Mata, Ánuar Zúñiga con Rosario Loperena y proyectos de hip hop como Zticma + Zett y Danger AK con invitado Ese O, quienes cerrarán la jornada de 21:00 a 22:00 horas.

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El Kiosco de la Alameda Central tendrá actividad a partir de las 16:00 horas con La China Sonidera, seguida por DJ Milf; más tarde se presentarán Piñata Protest, Pauli y Amandititita, cerrando la noche con la sesión de Pablito Mix de 22:00 a 23:30 horas.

En el Monumento a Beethoven, el público podrá disfrutar desde las 16:00 horas a los Hermanos Menores, Bella Litsa y Black Pantera.

Además, contará con la participación de Santiago Motorizado a las 20:00 horas, seguido por La Tremenda Korte, quienes cerrarán de 22:00 a 23:30 horas.

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La Plaza Tolsá ofrecerá una programación que inicia a las 18:00 con Sickick, seguido por Fat Hamster & Kang New.

Más tarde se presentarán Retro Cassetta y Magnolia Coronado, mientras que el cierre correrá a cargo de Potochkine, de 23:30 a 01:00 horas.

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vr/cr

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