La dirigencia del PAN CDMX calificó como “desatinadas” las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum donde desacredita la figura de la diputación migrante que encabeza el legislador local Raúl Torres Guerrero.

“Hoy, que lo menciona la presidenta Claudia Sheinbaum, le recordamos que el diputado Raúl Torres es el único legislador migrante votado desde el exterior y que ganamos con él en el 2021 y fue reelecto en 2024”, dijo la líder del partido Luisa Gutiérrez.

Recordó que Torres Guerrero obtuvo una amplia mayoría y sí representa la voz de los mexicanos en el exterior. “Lo que debería de hablar la presidenta de la República es porque en el Plan B no menciona nada para la comunidad mexicana residente en el exterior”.

Al respecto, Raúl Torres, diputado local migrante del PAN, refirió que en la ley secundaria se podrían poner nuevas reglas para la representatividad real de los migrantes y que no sólo quede en un “bonito discurso”.

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“Vender la soberanía del país es vender la soberanía del crimen organizado, pero lo peor de todo es que este Gobierno a las y los migrantes nos trata como si fuéramos mexicanos de segunda clase”, indicó.

Lamentó que el Gobierno de Morena no incorpore a los mexicanos en el exterior en la toma de decisiones, “y mucho menos las y los legisladores federales que se dicen ser migrantes, mucho menos desde el Senado de la República que es ahí en donde se ve en la política exterior”.

Dijo que el PAN ha demandado que sea la diputación migrante la que esté representada también en la revisión del Tratado de Libre Comercio. “Pero ante esta solicitud de la Diputación Migrante CDMX, el Gobierno federal de la 4T simplemente ha hecho oídos sordos”.

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