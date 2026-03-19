Los partidos PRI, PVEM y Movimiento Ciudadano destaparon a posibles perfiles y comenzaron sus movimientos para elegir a los más aptos para ganar en la contienda electoral del 2027.

En dichas elecciones se van a renovar 17 gubernaturas y entre las figuras de los partidos destacan nombres como Mariana Rodríguez, esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García y Ruth González Silva, esposa del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo.

A continuación, estos son los posibles candidatos y las estrategias que han hecho los partidos estos tres partidos de cara a las elecciones:

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El Verde y sus corcholatas para el 2027

Manuel Velasco Coello, coordinador del Verde en el Senado. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

En entrevista con medios, Manuel Velasco Coello, coordinador del Verde en el Senado, destapó a varias personalidades para los diferentes estados del país que tendrán elecciones en el 2027. Entre ellos se encuentran:

Ruth González Silva para San Luis Potosí y esposa del gobernador Ricardo Gallardo.

para San Luis Potosí y esposa del gobernador Ricardo Gallardo. Senador Waldo Fernández en Nuevo León

en Nuevo León Senadora Jasmine Bugarín para Nayarit

para Nayarit Senadora Karen Castrejón en Guerrero

en Guerrero Además del diputado Ricardo Astudillo en Querétaro

en Querétaro El diputado Carlos Puente en Zacatecas.

en Zacatecas. El diputado Manuel Cota para Baja California Sur

para Baja California Sur Jorge Ramos, exalcalde de Tijuana y actual diputado local para el estado de Baja California

En el caso de la gubernatura para San Luis Potosí, el exgobernador de Chiapas consideró que Ruth González es "la mejor posicionada" y en caso de que el partido guinda no apoye su participación por el tema de nepotismo, irían solos y sin alianza para dicha elección.

Tras dar a conocer los nombres, Velasco Coello hizo un llamado al partido de Morena para que en un ejercicio previo, los perfiles se integren a las encuestas con el objetivo de que midan los resultados con los precandidatos morenistas.

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MC destapa a Mariana Rodríguez y otros 7 perfiles

Máynez destaca liderazgo de Mariana Rodríguez y Colosio rumbo a elección del 2027 (18/03/2026). Foto: Facebook Jorge Máynez

El dirigente nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez, destapó el nombre de Mariana Rodríguez, esposa del actual gobernador de Nuevo León, Samuel García, para competir en las elecciones del 2027.

Además de la titular de "Amar a Nuevo León", Álvarez Máynez reveló otros siete nombres para abanderar los valores del partido y competir por la gubernatura de Nuevo León, actualmente naranja.

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Los perfiles de liderazgo más fuertes y posibles contendientes para el partido naranja son:

El actual senador Luis Donaldo Colosio , hijo del fallecido excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta

, hijo del fallecido excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta Marta Herrera , actual la titular de la Secretaría de de Igualdad e Inclusión en el estado

, actual la titular de la Secretaría de de Igualdad e Inclusión en el estado Alma Rosa Marroquín , actual secretaria de Salud de Nuevo León

, actual secretaria de Salud de Nuevo León Miguel Ángel Flores Serna , secretario general del gobierno estatal

, secretario general del gobierno estatal Raúl Lozano Caballero , actual secretario de Medio Ambiente

, actual secretario de Medio Ambiente Héctor García , alcalde de Guadalupe, Nuevo León

, alcalde de Guadalupe, Nuevo León Félix Arratia, alcalde de Juárez, Nuevo León.

El PRI y los "Defensores de México"

Como parte de su estrategia y en busca de la "defensa del país", el dirigente del PRI, Alejandro "Alito" Moreno presentó a 50 "Defensores de México", quienes serán los encargados de recorrer el territorio casa por casa para informar cómo está la situación del país y “defender el voto y la democracia”.

Pese a que aún no son revelados los nombres de sus posibles corcholatas, el líder tricolor también anunció en conferencia de prensa que en junio próximo comenzará la apertura del partido a la sociedad civil, esto, con el objetivo de elegir a las y los abanderados del partido en las elecciones del 2027.

Entre los “Defensores de México” anunciados por Alejandro Moreno destacan el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, el senador Manuel Añorve y Enrique Galindo en San Luis Potosí.

Alito Moreno Cárdenas presenta a los “Defensores de México” este miércoles 18 de marzo de 2026. Foto: Captura

De acuerdo con el priista, este proyecto busca ser un espacio amplio para cualquiera que busque defender al país, con una ciudadanía organizada y que le haga frente a la llamada 4T.

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En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula este jueves 19 de marzo, el líder del PRI presentó los avances de la estrategia y dijo que en los 300 distritos federales ya se tienen más de mil 600 defensoras y defensores de México.

"Ayer presentamos a 50 defensores de México para que México avance en las 17 entidades federativas, lo haremos en las 32 entidades federativas y ya dimos a conocer y lo vamos a hacer en las entidades federativas: en los 300 distritos federales ya tenemos a más de mil 600 defensoras y defensores, en las mil 800 alcaldías ya tenemos registrados más de 6 mil y así lo haremos en todos (...) si tu quieres ser defensor de México no necesitas ser militante del PRI", comentó.

Como parte de la estrategia, ayer también se nombró a Rosario Robles Berlanga como Coordinadora de la Red Ciudadana para la Defensa de México, un perfil que "Alito" Moreno defendió diciendo que "es una mujer de carácter, honesta" y que ha "enfrentado al régimen".

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