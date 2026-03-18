Al dar a conocer los nombres de los aspirantes del Partido Verde (PVEM) que buscan contender en la elección de 2027 para renovar 17 gubernaturas, el coordinador de esa bancada en el Senado, Manuel Velasco Coello, destapó a los senadores Ruth González Silva en San Luis Potosí, esposa del gobernador Ricardo Gallardo; Waldo Fernández en Nuevo León, Jasmine Bugarín en Nayarit y Karen Castrejón en Guerrero, así como los diputados Ricardo Astudillo en Querétaro y Carlos Puente en Zacatecas.

En entrevista de medios, el exgobernador de Chiapas hizo un llamado a Morena para que integre a los perfiles del PVEM a las encuestas que va a realizar, a fin de que se midan con los precandidatos morenistas.

Dijo que, por ejemplo, en el caso de San Luis Potosí, la senadora Ruth González es la mejor posicionada, por lo que pidió a Morena sumarse a su eventual proyecto, así como el Partido Verde ha apoyado a los candidatos morenistas. De lo contrario, dijo, el PVEM irá solo en esa elección.

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“La senadora Ruth fue candidata en el 2024 a senadora de la República y apoyó el proyecto presidencial de la presidenta de México y aportó más de medio millón de votos al proyecto presidencial”, recordó.

“Lo primero que hay que ver es que tome una definición la senadora Ruth, si va a desear participar o no. Legalmente podría participar, no está impedida por la Constitución, pero es una decisión de ella; yo no quiero hablar por ella y, si ella no deseara participar, tenemos otros muy buenos perfiles también en San Luis.

-¿Y si Morena no apoyara esa candidatura, irían solos en San Luis?, se le cuestionó.

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-Sí, iríamos solos, porque también en San Luis en el 2021 ganamos solos y en el 2024 también el Senado de la República se ganó solos. Lo deseable es ir en alianza y nosotros desearíamos ir en alianza. Imagínate tú, nosotros vamos a apoyar en la mayoría de las gobernaturas a Morena y en la única que nosotros encabezamos, que no nos apoyen; entonces, les hacemos un llamado para que nos apoyen, respondió.

Manuel Velasco informó que en Baja California Sur el aspirante del PVEM es el diputado federal Manuel Cota y en Baja California el exalcalde de Tijuana y actual diputado local Jorge Ramos.

“Lo que nosotros hemos pedido es que se permita que nuestras candidatas y candidatos participen en la encuesta (de Morena) y que no vaya a pasar como lamentablemente pasó en Veracruz, donde hubo algunos municipios donde candidatos de nosotros participaron en la encuesta, ganaron la encuesta y luego ya no les permitieron encabezar la alianza”, advirtió.

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